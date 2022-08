Vrtoglavi dolgovi UKC, Golobič še vedno molči

Odprte in zelene površine na območju UKC Ljubljana je bila vsebina novinarske konference, kjer bi moral medije nagovoriti tudi generalni direktor Jože Golobič , a ga pred kamere, kjer smo sicer čakali predvsem odziv na ministrov poziv k odstopu, danes ni bilo. Neuradno smo izvedeli, da je Golobič svoj odziv danes poslal premierju, zdravstvenemu ministru in vsem članom Sveta UKC Ljubljana. V njem naj bi odgovoril na vse očitke in zapisal, da ne vidi razloga za poziv k odstopu ali odstop.

Poslovni izidi UKC Ljubljana za zadnji dve desetletji kažejo, da je v teh letih pozitivno posloval le leta 2008 in 2017, ko je začel veljati interventni zakon za sanacijo bolnišnic. Do leta 2013 je bila sicer največja izguba slabih 8 milijonov, tistega leta pod vodstvom Simona Vrhunca pa kar 22 milijonov evrov, rekord v rdečih številkah s skoraj 26 milijonsko izgubo pa so dosegli leta 2016, ko sta bolnišnico vodila najprej Brigita Čokl, nato pa Andraž Kopač. Letos so še večji minus pridelali že do poletja.

"Stanje je takšno, da je klinični center v obdobju od januarja do junija ustvaril za 28 milijonov izgube. Bile so narejene tudi simulacije. V kolikor se bo ta trend in obseg poslovanja na tak način nadeljeval, kar je zelo verjetno, bo UKC letošnje leto zaključil s približno 60 milijoni izgube," pojasnjuje Aleš Šabeder.

In tu so še velike težave z likvidnostjo, opozarjajo na ministrstvu. UKC Ljubljana ima za 118 milijonov evrov neporavnanih računov. Med pet največjih, od dobrih 1400 dobaviteljev UKC, sodi Medicinska fakulteta v Ljubljani. "Trenutni dolg UKC Ljubljana do Medicinske fakultete znaša 31 milijonov 900 tisoč evrov. Gre več kot za leto in pol neplačanih računov, ne samo Inštituta za mikrobiologijo, ki je največji, ampak tudi Inštituta za patologijo in Inštituta za sodno medicino," razlaga Igor Švab, dekan medicinske fakultete.

Gre denimo za testiranje PCR, vse ostale mikrobiološke preiskave, diagnostiko patologije, obdukcije in druge storitve, ki so jih opravljali, ne da bi za to prejeli plačilo. Neplačani računi se nalagajo od leta 2017, pravi Švab, ko so z UKCjem podpisali sporazum, kako bi dolg zmanjšali, ampak se je od takrat ta samo še povečal in je trenutno najvišji v zgodovini.