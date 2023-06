Največja kolesarska trgovina Hervis z več kot tisoč kolesi pravi raj za športnike

Trgovina je namenjena širokemu krogu rekreativnih športnikov, ki iščejo produkte, opremo, obutev, tekstil – torej vse za šport in prosti čas. Na 3500 kvadratnih metrih športa je nov kolesarski center, v katerem je več kot tisoč koles svetovno uveljavljenih blagovnih znamk, kot so Merida, KTM, Elan, Kilimanjaro/X-Fact, Marin, Breezer, Puch, Rog in mnoge druge. Imajo tudi bogato izbiro opreme in dodatkov za kolesarje, oblačila in obutev blagovnih znamk Castelli, ALE, DMT, Shimano, Uvex, Alpina, Garmin, Oakley, Abus, Thule itd.

Zbrane medije in poslovne partnerje je nagovoril direktor podjetij Hervis Slovenija in Hervis Hrvaška Aleš Černe . Naša največja odlika je, da imamo največjo celostno ponudbo za kolesarje – tako produktov kot tudi storitev. Imamo najbolj kompletno ponudbo na enem mestu, izbor vsega od A do Ž. Ljudje lahko poleg kolesa kupijo še vso opremo in dodatke ter koristijo različne storitve in testiranje koles. Pokrivamo vsa področja kolesarstva za vse generacije, od električnih, cestnih, gravel, gorskih, otroških, mladinskih, mestnih do zložljivih koles, je pojasnil.

Posebnost prenovljene trgovine je tudi strokoven, ugoden in sodobno opremljen kolesarski servis za vsa kolesa.Ta zajema pooblaščeni servis za kolesa znamk Merida, Elan, Kilimanjaro/X-Fact, Cygnus, Rog, certifikate za servis e-koles sistemov Bosch, Bafang in Oli, za kolesarski servis pa uporabljajo kakovostno orodje Unior Bike Tools. V ponudbo so dodali tudi storitev kolo po meri – bike sizing, kar pomeni, da lahko stranke brezplačno izberejo ustrezno velikost kolesa z napravo Smartfit Q4 revolucionarno napravo, ki lasersko izmeri razmerje telesnih mer in vam nato predlaga popolno kolo za vaše potrebe. Hkrati vsem, ki jim je pomembna varnost, ponujajo izjemno ugodna zavarovanja koles, e-koles in skirojev z obsežnim kritjem – tudi za krajo in poškodbo baterije, z zaupanja vrednim mednarodnim partnerjem.

V zadnjih letih je kolesarski šport, zlasti po dosežkih Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja, eden najbolj priljubljenih v Sloveniji. Povpraševanje in prodaja koles iz leta v leto raste, predvsem na področju e-koles. Odkar imamo tako vrhunske vzornike, ljudje vse pogosteje kolesarijo. Hkrati so postali bolj zahtevni in se zanimajo za kolesa, zato so veseli, da jim lahko na enem mestu ponudimo širok spekter koles za vse generacije. Ocenjujemo, da bo to kar za nekaj let, mogoče več desetletij naša tema, ki jo želimo nagovoriti z dodatno ponudbo koles in storitev, je zaključil Aleš Černe.

Na dogodku so bili prisotni tudi nekdanji alpski smučar in Elanov ambasador Bojan Križaj, mladi kolesarski up in del ekipe Bahrain Victorious Matevž Govekar ter eden najboljših ultrakolesarjev na svetu Marko Baloh.