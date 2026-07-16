Največja napaka pri nakupu kolesa

Nakup kolesa se sliši preprosto, dokler ne začnete izbirati med gorskim, cestnim, treking, električnim ali zložljivim modelom. Poleti bi z njim radi skočili po opravkih, se odpeljali na izlet, premagali klanec ali ga vzeli s seboj na dopust – a vsaka pot zahteva nekoliko drugačno izbiro. Zato je pred nakupom najprej smiselno razmisliti, ali iščete kolo za klance, asfalt, vsakdanjo vožnjo ali dopust. Da ne boste naredili ene izmed pogostih napak, smo vam pripravili kratek vprašalnik, s pomočjo katerega vam predstavimo ponudbo prilagojeno samo za vas. Izpolnite ga tukaj . V poletni ponudbi Freestyle so na voljo kolesa Giant, Liv in Dahon za različne načine vožnje – od električnih gorskih koles za makadam in vzpone do cestnih koles za daljše ture, treking koles za vsakdan ter zložljivih modelov za dopust.

Če vas mikajo klanci, izberite električno gorsko kolo

Električna gorska kolesa so odlična izbira za vse, ki bi radi raziskovali makadam, gozdne poti in hribovit teren, a si pri vzponih želijo nekaj pomoči. Električni motor ne pomeni, da kolo vozi namesto vas, ampak da so daljše ture, klanci in zahtevnejši odseki precej lažje dosegljivi. Za takšno vožnjo so primerni modeli, kot so Giant Fathom E+, Giant Stance E+, Liv Lurra E+ in Liv Embolden E+. Giant nagovarja rekreativce, ki iščejo stabilnost in zmogljivost, Liv pa kolesarke, ki želijo boljše prileganje in udobnejši občutek na kolesu.

"Giant Stance E+ 1 je izbira za vse, ki iščejo pomoč pri vzponih na zahtevnejšem terenu." FOTO: Arhiv ponudnika

Če radi vozite hitro, je asfalt vaš teren

Za tiste, ki jih privlačijo daljše cestne ture, športna rekreacija in občutek hitrosti, je najboljša izbira cestno kolo . Ta kolesa so lahka, odzivna in narejena za učinkovito vožnjo po asfaltu. Ampak niso vsa cestna kolesa enaka in za dobro počutje na daljši turi je pomembna izbira pravega. Začnite pri izboru aero (Propel & Enviliv), race (TCR & Langma) ali endurance (Defy & Avail) geometrije kolesa. Aero = hitrost, Race = zmogljivost, Endurance = udobje Giant Propel Advanced je izbira za kolesarje, ki si želijo hitre in aerodinamične vožnje in spada pod aero segment cestnih koles, Liv Langma Advanced 0 pa za kolesarke, ki iščejo lahkotno cestno kolo za treninge, vzpone in daljše poletne ture.

"Giant Propel Advanced 1 je zasnovan za hitro in aerodinamično vožnjo po asfaltu." FOTO: Arhiv ponudnika

Če želite eno kolo za vse, poglejte treking modele, če pa želite še več avantur pa je za vas gravel kolo

Treking kolo je najbolj varna izbira za vse, ki ne iščejo ekstremov, ampak uporabnost. Z njim se lahko peljete po kolesarskih stezah, skozi mesto, po urejenem makadamu ali na sproščen izlet ob koncu tedna. Če pa želite hitrost po cesti in makadamu, lažji okvir in opcijo kolesarskega potovanja pa priporočamo gravel kolo model Giant Revolt ali Liv Devote. Giant Roam je vsestransko kolo za različne podlage, Liv Rove pa udobna izbira za kolesarke, ki iščejo kolo za vsakdanjo vožnjo, rekreacijo in lahkotne izlete.

"Giant Roam 1 je vsestransko kolo, primerno za mesto, kolesarske steze in urejen makadam." FOTO: Arhiv ponudnika

Če gre kolo z vami na dopust

Za kamp, avtodom, apartma ali manjše stanovanje so zložljiva kolesa izjemno praktična. Njihova največja prednost je, da ne zavzamejo veliko prostora, hkrati pa so odlična za krajše poti, raziskovanje okolice in vsakodnevne opravke. Dahon E-Hemingway je zložljivo električno kolo z dosegom do 100 kilometrov, težo 18 kg in možnostjo nakupa na subvencijo, ki pri temu modelu znaša 400 €. Dahon Hit D6 pa kompaktno zložljivo kolo za mesto, kamp in dopustniške poti. Preverite še ostale modele e-koles na subvencijo znamk Giant, Liv in Dahon koles in jih kupite še ugodneje.

"Dahon E-Hemingway je zložljivo električno kolo z dosegom do 100 km, primerno za dopust in avtodom." FOTO: Arhiv ponudnika

Kako izbrati pravo velikost

Poleg tipa kolesa je za udobno in varno vožnjo enako pomembna tudi prava velikost okvirja. Prenizko ali previsoko kolo hitro pokvari občutek na vožnji, tudi če je model sicer pravilno izbran glede na teren. Velikost je odvisna od višine kolesarja, dolžine nog in tudi od namena uporabe – za rekreativno vožnjo je priporočljiv nekoliko bolj vzravnan položaj, za športnejšo vožnjo pa bolj sproščen nagib telesa. Pred nakupom si zato rezervirajte čas za osebno svetovanje in pomerjanje kolesa v trgovini Freestyle . Prodajalci vam bo glede na vašo višino, izkušnje in način vožnje pomagalo izbrati pravi okvir, sedež in nastavitve, tako da bo kolo udobno tako na krajših kot daljših razdaljah.

Najdražje kolo ni vedno najboljša izbira