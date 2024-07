Največja naselja: Ljubljana, Snežnik in Trenta

Največ - 288.382 ljudi živi v naselju Ljubljana, sledijo Maribor s 97.068 prebivalci, Kranj s 37.802 in Celje s 37.727 prebivalci. Na petem mestu po velikosti naselij je Koper, ki mu do desetega mesta sledijo Velenje, Novo mesto, Ptuj, Kamnik in Jesenice.

Ljubljana je največje naselje tudi po površini, saj se razprostira na površini veliki 163,825 kvadratnega kilometra. Prestolnici sledijo naselje Snežnik v občini Ilirska Bistrica, Trenta v občini Bovec, Krnica v občini Gorje, Stara Fužina v Bohinju, Kamniška Bistrica v občini Kamnik, Mojstrana v občini Kranjska Gora, Ukanc ter Nemški Rovt v Bohinju ter naselje Kokra v občini Preddvor.