Največja poletna akcija koles Giant in Liv v trgovinah Freestyle! Cestna, električna, gorska, gravel, treking in otroška kolesa z do kar -40% popusta!

V trgovinah Freestyle poteka največja poletna akcija koles Giant in Liv – cestna, gorska, električna, otroška in treking kolesa z do -40 % popusta. Izberite kakovostno kolo po izjemni ceni in uživajte v poletnih kolesarskih avanturah.

Poletje je idealen čas za raziskovanje sveta na dveh kolesih, bodisi v gorah, na podeželju ali mestnih ulicah. V trgovini Freestyle vas čaka največja poletna akcija koles Giant in Liv, z do kar -40 % popusta. Izbirajte med številnimi modeli cestnih, gorskih, električnih in otroških koles, prilagojenih vašemu načinu življenja. Ne zamudite priložnosti in izberite kakovostno kolo po izjemni ceni!

Giant in Liv – zanesljiva izbira za vsakogar

Giant je vodilna svetovna znamka moških koles, znana po inovacijah, napredni tehnologiji in vrhunski zmogljivosti. Njena sestrska znamka Liv zasnovana s strani žensk je specializirana za ženska kolesa, oblikovana posebej za žensko anatomijo in potrebe. Obe znamki sta sinonim za zanesljivost, kakovost in udobje – ne glede na to, po kakšnem terenu se vozite.

Cestna kolesa Giant – hitrost in zmogljivost

Cestna kolesa so idealna za tiste, ki iščejo hitrost, lahkotnost in učinkovitost na asfaltu. V naši ponudbi najdete štiri modele v moški in ženski različici, ki so primerni tako za začetnike kot izkušene cestne kolesarje: - Giant Contend / Avail AR – entry level aluminijasti endurance okvir, idealen za začetnike. - Giant Defy / Liv Avail – vrhunsko kolo s karbonskim okvirjem z endurance geometrijo za več udobja na daljše razdalje. - Giant TCR / Liv Langma – najbolje prodajan model z izvrstno geometrijo, za vrhunsko razmerje med udobjem in zmogljivostjo. - Giant Propel / Liv EnviLiv – aerodinamični model za doseganje najvišjih hitrosti na ravnini. Oglejte si ponudbo cestnih koles Giant in ženskih cestnih koles Liv in izkoristite visoke popuste.

Giant TCR Advanced Pro 1 – vrhunsko tekmovalno kolo FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Električna kolesa Giant - za brezskrbno vožnjo

Električna kolesa so odlična izbira za tiste, ki želijo doživeti več. Primerna so tudi za starejše, poškodovane ali vse, ki si želijo voziti z dodatno pomočjo. Poznamo več tipov električnih koles, ki so prilagojena različnim stilom vožnje:

Giant Trance X Advanced E+ Elite 2 – za največjo zabavo na trailih FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Polnovzmeteni modeli:

- Giant Reign E+, - Giant Trance E+ / Liv Intrigue E+, - Giant Stance E+ / Liv Embolden E+

Spredaj vzmeteni modeli:

- Giant Fathom E+ / Liv Vall E+, - Giant Talon E+ / Liv Tempt E+

Cestna E-kolesa (NOVO):

- Giant Defy E+ / Liv Avail E+

Mestna in treking e-kolesa:

- Giant Explore E+, - Giant DailyTour E+ Izkoristite še državno subvencijo do 500 EUR na treking in mestna E-kolesa ter prihranite dvojno. Več o subvenciji, pogojih in katera kolesa pridejo v poštev lahko preberete tukaj. Oglejte si bogato ponudbo Giant E-koles in ženskih Liv E-koles.

Gorska kolesa Giant – prepustite se adrenalinu

Za ljubitelje brezpotij in adrenalinskih spustov ponujamo bogato izbiro MTB koles po vrhunskih cenah. Na voljo so moška in ženska polnovzmetena in spredaj vzmetena gorska kolesa, ki nudijo najboljši performance v vseh pogojih.

Giant Stance 29 2 – za gorske avanturiste FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Polnovzmetena:

- Giant Reign – z enduro geometrijo za najzahtevnejše spuste - Giant Trance / Liv Intrigue – vsestranski trail modeli - Giant Stance / Liv Embolden – gorsko kolo za vse terene

Spredaj vzmetena:

- Giant Talon / Liv Tempt – za rekreativce - Giant XTC – za naprednejše in tekmovalce Izkoristite popuste pri ponudbi gorskih koles Giant in ženskih gorskih koles Liv.

Gravel kolesa - svoboda na vseh terenih

Gravel kolesa so popolna za tiste, ki si želijo svobode in učinkovitosti na različnih terenih – od makadama do asfalta. Giant ima v ponudbi model kolesa imenovan Giant Revolt. Za kolesarke je ustvarjeno gravel kolo Liv Devote. Preglejte ponudbo znižanih gravel koles Giant in gravel koles za ženske Liv.

Treking kolesa - udobje v mestu in na izletu

Če se s kolesom radi odpravite po vsakodnevnih opravkih, vikende pa izkoristite za izlete po podeželjih poteh, so treking kolesa prava izbira. Giant vam ponuja modela Roam in ToughRoad, kolesarkam pa priporočamo Liv Rove. Oglejte si znižane modele Giant treking koles in Liv treking koles.

Otroška kolesa - za varne začetke

V naši ponudbi najdete tudi širok izbor otroških koles za vse starosti. Tako lahko družinske izlete nadgradite s kolesarjenjem, ki bo zabavno za vso družino. Otroška kolesa Giant in Liv so kvalitetna, lahka in cenovno dostopna, ustvarjena z mislijo na varnost in udobje malega kolesarja.

Obiščite nas v Ljubljani, Mariboru ali Slovenj Gradcu in izberite svoje novo kolo!

Vabljeni v eno od naših trgovin Freestyle/Giant, kjer vam bo naša prijazna in strokovna ekipa svetovala pri izbiri idealnega kolesa za vaše potrebe. Naj gre za prvo kolo ali napreden model za kolesarskega entuziasta – skupaj bomo našli popolno izbiro.

Trgovine Freestyle/Giant lahko najdete v Ljubljani, Mariboru in Slovenj Gradcu FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Izkoristite največjo poletno akcijo koles in se že jutri odpeljite domov s povsem novim kolesom po izjemni ceni.