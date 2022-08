Od danes naprej v Mozirskem gaju poleg čudovitih cvetličnih gred cveti tudi največja razstava eksotičnih živali na prostem Bioexo, ki bo trajala vse do konca tedna. V petih šotorih so razstavljene živali, ki se jih večina ljudi na smrt boji, a gre to bolj na račun zasidranih predsodkov. Kače, kuščarji, pajki, želve in žuželke so namreč miroljubna bitja. Če uberemo pravi pristop in se prepustimo njihovemu tempu, lahko postanejo celo hišni ljubljenčki, zatrjujejo člani društva Bioexo.