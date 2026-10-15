Največja skrivnost panja pod drobnogledom znanosti: Medex z novo klinično študijo v Kanadi do novih dognanj o matičnem mlečku in njegovi uporabi v prehranskih dopolnilih

Medex je v mednarodni recenzirani reviji Nutrition and Dietary Supplements objavil izsledke nove klinične študije o matičnem mlečku in okužbah zgornjih dihal. Raziskava, izvedena v sodelovanju s kanadsko raziskovalno organizacijo KGK Science, je ena prvih te vrste, saj je v nadzorovanih pogojih preverjala, kako zdravi odrasli prenašajo redno, dolgotrajno uživanje matičnega mlečka, in ali lahko ta vpliva na pogostost, jakost in trajanje simptomov v sezoni prehladov in gripe.

Kako je potekala raziskava in zakaj ravno matični mleček

Matični mleček ni vrsta medu. Izločajo ga mlade čebele delavke, z njim hranijo ličinke, matica pa ga uživa vse življenje. Vsebuje unikatne maščobne kisline, beljakovine in peptide, ter aminokisline, ogljikove hidrate, vitamine in minerale; med najbolj prepoznavnimi je 10-HDA, pokazatelj njegove kakovosti, pristnosti in bioaktivnosti. Prav ta biološka edinstvenost in kompleksnost je razlog, da je matični mleček v zadnjem času vse bolj pogosto v središču različnih raziskav v povezavi s človeškim zdravjem.

Proizvodnja prehranskih dopolnil iz matičnega mlečka FOTO: Arhiv ponudnika

V randomizirani, trojno slepi, s placebom kontrolirani raziskavi je v Kanadi med sezono prehladov in gripe 2024/2025 sodelovalo 100 zdravih odraslih, starih od 18 do 65 let, ki so v predhodnem letu preboleli najmanj dve okužbi zgornjih dihal. Polovica jih je 84 dni uživala po dve kapsuli ekološko pridelanega liofiliziranega matičnega mlečka, kar je ekvivalent 2000 mg svežega. Druga polovica je prejemala placebo. Standardizacija matičnega mlečka, ki jo omogoča Medex, zagotavlja natančno opredeljen izdelek in ponovljive rezultate, kar je predpogoj za verodostojno raziskovanje čebeljih pridelkov, katerih sestava se v naravi spreminja. Udeleženci so simptome dnevno beležili z validiranim vprašalnikom WURSS-24 (Wisconsin Upper Respiratory Symptom Survey-24), ki je uveljavljen in validiran zdravstveni vprašalnik, namenjen oceni resnosti simptomov in vpliva okužb zgornjih dihal, kot sta prehlad in gripa, na kakovost življenja bolnika. Raziskovalci so spremljali tudi uporabo zdravil in sistematično beležili neželene dogodke. Študija je bila registrirana na ClinicalTrials.gov (NCT06573814) in izvedena po načelih dobre klinične prakse ter smernicah CONSORT.

Delo v laboratoriju Medex FOTO: Arhiv ponudnika

Varnost je osrednja ugotovitev, učinki so izhodišče za naprej

Matični mleček je bil med 84-dnevnim uživanjem dokazano varen, udeleženci so ga prenašali brez težav ali stranskih učinkov. Naknadne raziskovalne analize so pokazale več zanimivih signalov: - Med 43. in 84. dnevom so udeleženci v skupini z matičnim mlečkom poročali o približno 25 % manj dneh, ko so se počutili bolne (2,98 proti 3,98 dneva), kar je statistično značilna razlika. - Pri udeležencih z izrazitejšimi simptomi je bila skupna jakost simptomov približno 38 % nižja kot pri placebu; nižje so bile tudi ocene jakosti kašlja, splošne utrujenosti, bolečin v telesu in praskanja v grlu. Ker gre za eksploratorne analize na podskupinah, jih avtorji ne predstavljajo kot dokončen dokaz učinka, temveč kot potencialno trdno izhodišče za nadaljnje raziskave na večji populaciji.

Rok Kopinč vodja raziskav in razvoja v Medexu FOTO: Arhiv ponudnika

"Znanost je najdragocenejša takrat, ko pokaže celotno sliko. Primarni izidi zaradi nepričakovano majhnega števila okužb to sezono niso pokazali razlik na celotni analizirani skupini, analize podskupin udeležencev pa so razkrile zanimive signale, ki jih je vredno preveriti v večjih študijah. Za Medex to ni zadnja beseda, ampak naslednji zanesljiv korak pri razumevanju matičnega mlečka. Pomembno je tudi, da smo rezultate, skupaj z omejitvami raziskave, objavili v celoti in jih dali na voljo strokovni javnosti," poudarja dr. Rok Kopinč, vodja raziskav in razvoja v Medexu ter soavtor študije. "Znak, da smo na pravi poti je tudi ugotovitev, da so se statistično pomembne razlike učinkov matičnega mlečka na simptome respiratornih okužb pokazale šele v drugem časovnem razdobju raziskave, kar se ujema s predhodno raziskavo o vplivu matičnega mlečka na nižanje sistemskega vnetja. Matični mleček deluje na dolgi rok in potrebno je vsaj 1-mesečno jemanje, da se koristni učinki začnejo kazati," je še dodal.

Rok Kopinč vodja raziskav in razvoja v Medexu FOTO: Arhiv ponudnika

Šest desetletij znanosti v službi čebeljih pridelkov

Medex ima lasten laboratorij že od leta 1964 in raziskovalno skupino, registrirano pri Javni agenciji za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost RS (ARIS), ki razvija prehranska dopolnila s poudarkom na matičnem mlečku in drugih čebeljih pridelkih. Ker prehranska dopolnila za razliko od zdravil ne potrebujejo kliničnega preizkušanja pred vstopom na trg, so neodvisni podatki o njihovi dolgoročni varnosti in dejanskih učinkih redki. Objava v recenzirani reviji, registracija študije pred začetkom in poročanje po mednarodnih smernicah na trgu prehranskih dopolnil niso samoumevni. Medex to vrzel zapolnjuje z lastnimi investicijami in tradicionalno znanje preverja s klinično metodologijo, rezultate pa objavlja v znanstvenih publikacijah. S tem slovensko apiterapevtsko tradicijo in kulturno dediščino čebel postavlja na mednarodno konkurenčno znanstveno raven.

Surovina in izdelek na osnovi matičnega mlečka FOTO: Arhiv ponudnika