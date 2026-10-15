Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija
Oglas

Največja skrivnost panja pod drobnogledom znanosti: Medex z novo klinično študijo v Kanadi do novih dognanj o matičnem mlečku in njegovi uporabi v prehranskih dopolnilih

Ljubljana, 15. 10. 2026 13.25 pred 1 uro 4 min branja 0

Avtor:
P.R.
Medex

Randomizirana, trojno slepa in s placebom kontrolirana raziskava pri 100 zdravih odraslih potrjuje varnost rednega in dolgoročnega uživanja matičnega mlečka in odpira nova izhodišča za preučevanje njegove vloge pri okužbah zgornjih dihal. Objava nadaljuje raziskovalni program, v katerem Medex učinke in varnost čebeljih pridelkov preverja že več desetletij.

Medex je v mednarodni recenzirani reviji Nutrition and Dietary Supplements objavil izsledke nove klinične študije o matičnem mlečku in okužbah zgornjih dihal. Raziskava, izvedena v sodelovanju s kanadsko raziskovalno organizacijo KGK Science, je ena prvih te vrste, saj je v nadzorovanih pogojih preverjala, kako zdravi odrasli prenašajo redno, dolgotrajno uživanje matičnega mlečka, in ali lahko ta vpliva na pogostost, jakost in trajanje simptomov v sezoni prehladov in gripe.

Kako je potekala raziskava in zakaj ravno matični mleček

Matični mleček ni vrsta medu. Izločajo ga mlade čebele delavke, z njim hranijo ličinke, matica pa ga uživa vse življenje. Vsebuje unikatne maščobne kisline, beljakovine in peptide, ter aminokisline, ogljikove hidrate, vitamine in minerale; med najbolj prepoznavnimi je 10-HDA, pokazatelj njegove kakovosti, pristnosti in bioaktivnosti. Prav ta biološka edinstvenost in kompleksnost je razlog, da je matični mleček v zadnjem času vse bolj pogosto v središču različnih raziskav v povezavi s človeškim zdravjem.

Proizvodnja prehranskih dopolnil iz matičnega mlečka
Proizvodnja prehranskih dopolnil iz matičnega mlečka
FOTO: Arhiv ponudnika

V randomizirani, trojno slepi, s placebom kontrolirani raziskavi je v Kanadi med sezono prehladov in gripe 2024/2025 sodelovalo 100 zdravih odraslih, starih od 18 do 65 let, ki so v predhodnem letu preboleli najmanj dve okužbi zgornjih dihal. Polovica jih je 84 dni uživala po dve kapsuli ekološko pridelanega liofiliziranega matičnega mlečka, kar je ekvivalent 2000 mg svežega. Druga polovica je prejemala placebo. Standardizacija matičnega mlečka, ki jo omogoča Medex, zagotavlja natančno opredeljen izdelek in ponovljive rezultate, kar je predpogoj za verodostojno raziskovanje čebeljih pridelkov, katerih sestava se v naravi spreminja. Udeleženci so simptome dnevno beležili z validiranim vprašalnikom WURSS-24 (Wisconsin Upper Respiratory Symptom Survey-24), ki je uveljavljen in validiran zdravstveni vprašalnik, namenjen oceni resnosti simptomov in vpliva okužb zgornjih dihal, kot sta prehlad in gripa, na kakovost življenja bolnika. Raziskovalci so spremljali tudi uporabo zdravil in sistematično beležili neželene dogodke. Študija je bila registrirana na ClinicalTrials.gov (NCT06573814) in izvedena po načelih dobre klinične prakse ter smernicah CONSORT.

Delo v laboratoriju Medex
Delo v laboratoriju Medex
FOTO: Arhiv ponudnika

Varnost je osrednja ugotovitev, učinki so izhodišče za naprej

Matični mleček je bil med 84-dnevnim uživanjem dokazano varen, udeleženci so ga prenašali brez težav ali stranskih učinkov. Naknadne raziskovalne analize so pokazale več zanimivih signalov:

- Med 43. in 84. dnevom so udeleženci v skupini z matičnim mlečkom poročali o približno 25 % manj dneh, ko so se počutili bolne (2,98 proti 3,98 dneva), kar je statistično značilna razlika.

- Pri udeležencih z izrazitejšimi simptomi je bila skupna jakost simptomov približno 38 % nižja kot pri placebu; nižje so bile tudi ocene jakosti kašlja, splošne utrujenosti, bolečin v telesu in praskanja v grlu.

Ker gre za eksploratorne analize na podskupinah, jih avtorji ne predstavljajo kot dokončen dokaz učinka, temveč kot potencialno trdno izhodišče za nadaljnje raziskave na večji populaciji.

Rok Kopinč vodja raziskav in razvoja v Medexu
Rok Kopinč vodja raziskav in razvoja v Medexu
FOTO: Arhiv ponudnika

"Znanost je najdragocenejša takrat, ko pokaže celotno sliko. Primarni izidi zaradi nepričakovano majhnega števila okužb to sezono niso pokazali razlik na celotni analizirani skupini, analize podskupin udeležencev pa so razkrile zanimive signale, ki jih je vredno preveriti v večjih študijah. Za Medex to ni zadnja beseda, ampak naslednji zanesljiv korak pri razumevanju matičnega mlečka. Pomembno je tudi, da smo rezultate, skupaj z omejitvami raziskave, objavili v celoti in jih dali na voljo strokovni javnosti," poudarja dr. Rok Kopinč, vodja raziskav in razvoja v Medexu ter soavtor študije. "Znak, da smo na pravi poti je tudi ugotovitev, da so se statistično pomembne razlike učinkov matičnega mlečka na simptome respiratornih okužb pokazale šele v drugem časovnem razdobju raziskave, kar se ujema s predhodno raziskavo o vplivu matičnega mlečka na nižanje sistemskega vnetja. Matični mleček deluje na dolgi rok in potrebno je vsaj 1-mesečno jemanje, da se koristni učinki začnejo kazati," je še dodal.

Rok Kopinč vodja raziskav in razvoja v Medexu
Rok Kopinč vodja raziskav in razvoja v Medexu
FOTO: Arhiv ponudnika

Šest desetletij znanosti v službi čebeljih pridelkov

Medex ima lasten laboratorij že od leta 1964 in raziskovalno skupino, registrirano pri Javni agenciji za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost RS (ARIS), ki razvija prehranska dopolnila s poudarkom na matičnem mlečku in drugih čebeljih pridelkih. Ker prehranska dopolnila za razliko od zdravil ne potrebujejo kliničnega preizkušanja pred vstopom na trg, so neodvisni podatki o njihovi dolgoročni varnosti in dejanskih učinkih redki. Objava v recenzirani reviji, registracija študije pred začetkom in poročanje po mednarodnih smernicah na trgu prehranskih dopolnil niso samoumevni. Medex to vrzel zapolnjuje z lastnimi investicijami in tradicionalno znanje preverja s klinično metodologijo, rezultate pa objavlja v znanstvenih publikacijah. S tem slovensko apiterapevtsko tradicijo in kulturno dediščino čebel postavlja na mednarodno konkurenčno znanstveno raven.

Surovina in izdelek na osnovi matičnega mlečka
Surovina in izdelek na osnovi matičnega mlečka
FOTO: Arhiv ponudnika


Znanstveni vir: Yumol, J. L., Kopinč, R., Al-Wahsh, H., Crowley, D. C., Guthrie, N., Lewis, E. D. in Moulin, M. (2026). A Randomized, Triple-Blind, Placebo Controlled, Parallel Virtual Clinical Trial to Investigate the Efficacy of Royal Jelly Supplementation on Upper Respiratory Tract Infections in Healthy Adults. Nutrition and Dietary Supplements, 18. https://doi.org/10.2147/NDS.S597540

 

Naročnik oglasne vsebine je Medex.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
panj skrivnost znanost matični mleček prehranska dopolnila medex

Dramatično reševanje s strehe, helikopter in več ponesrečenih: obsežna občinska vaja pokazala izjemno pripravljenost gasilcev v Polhovem Gradcu

Dan, ko so ZDA bombardirale ZDA

Vizita.si Hepatolog vsakemu bolniku z zamaščenimi jetri svetuje to
Vizita.si Bi lahko preprost test sline v prihodnosti nadomestil neprijetne preglede črevesja?
Vizita.si Novo upanje za bolnike z visoko tveganim mielomom?
24ur.com Mineva 80 let od odkritja prvega antibiotika na svetu
24ur.com Mikroplastiko prvič odkrili tudi v materinem mleku, raziskovalci zaskrbljeni
Vizita.si Prehranski konzervansi povezani z zdravstvenimi tveganji
24ur.com Slovenska znanstvenika odkrila črevesne bakterije za zniževanje holesterola
Priporoča
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 01 image1
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 08 image2
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 12 prod10
bibaleze
Portal
Petkrat je izgubila otroka. Potem pa je morala poslušati še to vprašanje
Pri 52 letih pričakuje tretjega otroka: slavna oskarjevka presenetila z veselo novico
Pri 52 letih pričakuje tretjega otroka: slavna oskarjevka presenetila z veselo novico
Duhovnik je njeno odločitev označil za smrtni greh
Duhovnik je njeno odločitev označil za smrtni greh
"Otrok ni zamenljiv. Tudi če imamo druge otroke, boli"
"Otrok ni zamenljiv. Tudi če imamo druge otroke, boli"
zadovoljna
Portal
Slavni igralec je postal neprepoznaven
Stara ljubezen se vrača: 3 znamenja, za katera zgodba še ni končana
Stara ljubezen se vrača: 3 znamenja, za katera zgodba še ni končana
Skoraj desetletje pozneje sta se vrnila tja, kjer se je vse začelo
Skoraj desetletje pozneje sta se vrnila tja, kjer se je vse začelo
To je najpogostejša napaka pri opremljanju doma
To je najpogostejša napaka pri opremljanju doma
vizita
Portal
Nemir, težave s koncentracijo, raztresenost: gre za ADHD ali tesnobo? Morda oboje?
Znanstveniki našli povezavo med visokim krvnim tlakom in obrabo hrustanca
Znanstveniki našli povezavo med visokim krvnim tlakom in obrabo hrustanca
Lahko vsebujejo na tisoče delcev mikroplastike, opozarja raziskava
Lahko vsebujejo na tisoče delcev mikroplastike, opozarja raziskava
Zakaj vas napenja in kdaj je čas za obisk zdravnika
Zakaj vas napenja in kdaj je čas za obisk zdravnika
cekin
Portal
548 evrov. Toliko lahko stane ena odločitev, ki jo sprejemamo vsak dan
Ministrstvo za pravosodje bi z zakonom zožilo krog nujnih dedičev
Ministrstvo za pravosodje bi z zakonom zožilo krog nujnih dedičev
Z enako sončno elektrarno pridobijo precej več in sedaj je jasno, kako
Z enako sončno elektrarno pridobijo precej več in sedaj je jasno, kako
Kitajska že skoraj dve leti kopiči zlato. Svet se sprašuje, zakaj
Kitajska že skoraj dve leti kopiči zlato. Svet se sprašuje, zakaj
moskisvet
Portal
Katera alkoholna pijača najbolj obremenjuje jetra?
Usoda nekdanje spremljevalke princa Harryja: Kako živi danes?
Usoda nekdanje spremljevalke princa Harryja: Kako živi danes?
Zakaj v prepiru vedno napadeš nazaj? Razkrivamo psihologijo obrambe
Zakaj v prepiru vedno napadeš nazaj? Razkrivamo psihologijo obrambe
Analiza trga: So ti meseci najugodnejši za nakup avta?
Analiza trga: So ti meseci najugodnejši za nakup avta?
dominvrt
Portal
Največ umazanije v pralnem stroju pogosto ni tam, kjer mislite
Pet minut dela, učinek pa takšen, kot bi prenovili kopalnico
Pet minut dela, učinek pa takšen, kot bi prenovili kopalnico
Ne hitite z zastiranjem vrta: preverite, kdaj je za to najboljši čas
Ne hitite z zastiranjem vrta: preverite, kdaj je za to najboljši čas
Skrivnost oranžnih mačk je končno razkrita
Skrivnost oranžnih mačk je končno razkrita
okusno
Portal
Hitro kosilo iz manj kot 5 sestavin: preprosta italijanska jed, ki nas reši lakote
94-letna Stanka z vnukinjo v Kanadi peče slovenske dobrote: njuni videi osvajajo splet
94-letna Stanka z vnukinjo v Kanadi peče slovenske dobrote: njuni videi osvajajo splet
To napako pri pripravi govedine dela ogromno ljudi, tudi v MasterChefu
To napako pri pripravi govedine dela ogromno ljudi, tudi v MasterChefu
Za nekaj evrov do odličnega kosila: 5 jedi, v katerih glavno vlogo igra zelje
Za nekaj evrov do odličnega kosila: 5 jedi, v katerih glavno vlogo igra zelje
voyo
Portal
Predsedniška igra
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
O.J.: Ameriški zločin
O.J.: Ameriški zločin
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2009