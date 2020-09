Največja skupina drugorazrednih državljanov v Sloveniji smo ženske

Ključni doprinosi istanbulske konvencije niso le v zavezi o zasledovanju ukrepov za preprečevanje nasilja, v nudenju ustrezne zaščite žrtvam in preganjanju storilcev, ampak tudi v simbolnem sporočilu, ki je v tem primeru nedvoumno – nasilje (nad ženskami) je nesprejemljivo! Kaj jim sporočamo, če (pol)javno čivkamo, da je od take konvencije treba odstopiti? Da nasilja nad ženskami ni, ker je tako normalizirano? Ali da problematike nasilja ne razumemo, ker razsežnost nasilja reduciramo na štetje prijav nasilja na policijo, ne zavedamo pa se dejstva, da v povprečju mine pet let, preden žrtve, če sploh, nasilje prijavijo?

Pomemben element konvencije je gotovo tudi jasno definirana povezava med nasiljem nad ženskami in (ne)enakostjo spolov, ki je seveda jasna in očitna – če so v družbi še vedno močni patriarhalni vzorci vedenja, ki temeljijo na manjvrednosti žensk in na sprejemljivosti discipliniranja žensk, tudi z nasiljem, enakosti med spoloma pač ne moremo doseči. Da pri besedilu ne gre za vsiljevanje teorije spola, ki je v sveto preproščino preobražena še ena teorija zarote, vedo vsi, ki so konvencijo prebrali in ki spremljajo procese njene implementacije. Zavoljo konvencije smo namreč v naši zakonodaji že dopolnili Zakon o preprečevanju nasilja v družini in tudi eksplicitno prepovedali telesno kaznovanje otrok.

Popolna implementacija konvencije bi sicer nudila šele začetek za prevzemanje družbene odgovornosti za nasilje nad ženskami, z upravičenostjo pa se lahko sprašujemo, kako nam bo uspelo ustvariti družbo, kjer bodo ženske zaupale sistemu in skupnosti do te mere, da se bodo odločile, da je za njih zmeraj bolj varno, da iz nasilnih odnosov izstopijo. Če se za to ne odločijo, moramo odgovornost za vse, kar sledi, prevzeti kot celotna družba, ki ji ni uspelo ustvariti pogojev za ničelno toleranco do nasilja.