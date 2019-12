'Največja spodbuda je, ko nas obiščejo nekdanji bolniki in nam pokažejo svoje otroke'

To je zgodba o življenju, upanju, strahu, hvaležnosti in o moči premagovati težke čase. Zgodba o otrocih, starših in predanem osebju. O bolezni, medicini, podatkih, načinih zdravljenja in ljudeh. In o ljubezni.

Zelo veliko otrok, ki so zboleli in se zdravijo na kliničnem oddelku za otroško hematologijo in onkologijo, bolezen uspešno premaga. "Največja spodbuda in zahvala za nas je, ko pridejo na obisk naši nekdanji bolniki, nam povejo, kaj zdaj počnejo, nam pokažejo svoje otroke ..." pravijo zaposleni na tem oddelku."Z otroki se veliko hecamo ... to drži gor otroke in drži gor nas." In prav otroci so nas veliko naučili o življenju, pravijo.

Življenje ni vedno ravna cesta, pogosto je tudi težko. In tudi bolezen je del življenja. Tudi težki časi, izguba, bolečina, žalost, nemoč, jeza, strah ... iskanje upanja in moči. Tudi svetli trenutki v težkih časih ... O vsem tem zato govorimo nocoj v Fokusu.