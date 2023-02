Bo največja športna prireditev najslabše obiskana?

Karavana okusov v Kranjski Gori: spremljevalni program svetovnega prvenstva v stilu ljubljanske Odprte kuhne. Ta zaživi šele po peti uri popoldne, zatrjujejo organizatorji, gostinci pa pravijo, da "zaživi" res ni prava beseda. "Zvečer naju zebe, čakava, da kdo pride kaj dobrega pojest, na vsako uro se mogoče en ali dva zglasita, kaj pojesta, to je pa to," o obisku pripoveduje Evita Antončič, Maša in Evita truck

"Jaz sem pač tip, ki se ne dam zmotiti in pač vztrajam. Bom pa rekel, da je marsikateri dan bil, da nismo niti pokrili stroškov, med vikendom smo malo poravnali in zdaj, kar bo, bo," pa pravi Srečko Djumbar, American Burger.

"Glede na to, da govorijo, da so hoteli in nastanitve 90-odstotno zasedeni, ljudi pa ne vidimo nikjer. To je mogoče vprašanje za organizatorja, kje so ti ljudje," se sprašuje eden od gostincev.

V iskanju navijačev se tudi naša ekipa odpravi po kranjskogorskih ulicah. Večina stojnic je zaprtih, med redkimi sprehajalci izstopa zgolj četverica s Finske. "V Planico pridemo vsako leto," pravijo in dodajajo, da je danes tukaj zelo mirno. Na naše vprašanje, zakaj, pa odgovarjajo: "Ne vem. Tudi mi se sprašujemo. Prišli smo včeraj, tukaj bomo en teden in res smo presenečeni. Kaj je razlog, da je tu tako malo ljudi?"

Čeprav so še pred začetkom prvenstva napovedovali kar 150 tisoč obiskovalcev iz sedemdesetih držav, so organizatorji ta cilj že prepolovili. Od srede do nedelje so v Planici našteli le nekaj več kot 27 tisoč gledalcev.

V Planici je sicer danes počivalni dan, dan brez tekmovanj in posledično tudi brez obiskovalcev. Ker je osrednji šotor s hrano in pijačo tako zaprt, se do ponudbe danes nismo uspeli dokopati, a nič zato, saj se je ta, v zadnjih dneh, kot blisk razširila po družbenih omrežjih. Kamen spotike so cene. Voda v plastenki 3,5 evra, točeno pivo 5 evrov, svinjska rebrca pa 18 evrov. Dnevni izlet v Planico bo štiričlansko družino tako skupaj z vstopnicami in enostavnim kosilom prikrajšal za slabih 180 evrov. Kdo je za to odgovoren, se sprašujejo uporabniki družbenih omrežij?

"To vendarle ni odgovornost organizatorja. Tukaj sta dva gostinska ponudnika, katerima smo to gostinsko dejavnost oddali in pri oblikovanju cen in tudi ponudbe sta reagirala in delujeta popolnoma samostojno," pojasnjuje Tomaž Šušteršič, generalni sekretar OK Planica.

Poklicali smo tudi enega izmed gostinskih ponudnikov, ki sicer v izjavo sicer ni privolil. Nam je pa neuradno povedal, da zasleduje isto cenovno logiko kot v svojih hotelih, da ob nakupu hotdoga gostu pripadata tudi krompirček in omaka ter da se za zdaj ni pritožil še nihče.