Nives : "Ko sem se prijavila na spletni strani Doktor 1A, so me naslednji dan že kontaktirali. Super (dolg) pogovor, vse informacije in vsi odgovori. Termin sem dobila takoj, tudi v tem "kriznem" času in smo šli brez problema čez mejo. Zgradbo našli takoj. Pregled je izjemno natančen, vse skupaj traja cca 1 uro, pregledajo pa popolnoma vse - za očesom, celotno oko in vid na vse mogoce nacine. Sledil je pogovor z zdravnikom, ki je povedal katera metoda pride v poštev in zakaj, kakšno je okrevanje, kako poteka vse skupaj.... skratka natančno in korektno. Popoldan sem imela že kar poseg, ki je trajal samo 10 minut. Največja sreča, ko odpreš oči in vidiš koliko je ura! :) dobila sem navodila, kapljice in še par odgovorov in sem že šla domov. To je bilo v ćetrtek, v ponedeljek kontrola, ki traja cca 10 min. Vsak dan sem vesela, da sem se odločila za poseg, da je bilo neboleče in hitro, ter predvsem uspešno. Celotna ekipa je top in zelo prijazna, kadarkoli lahko pokličeš ali napišeš mail z vprašanji. Res priporočam!!!"

1. Ali LASIK boli? Večina bolnikov med LASIK-om občuti malo ali nič nelagodja, ker se pred postopkom aplicirajo anestetične (omrtvičene) kapljice. Posledično bolniki občutijo le rahel pritisk, medtem ko laser preoblikuje roženico. Aleksander: "Z enim stavkom lahko povem VSE SUPER (strokovnost, prijaznost, zanesljivost, dostopnost, ažurnost, prilagodljivost, skratka vse...)!" 2. Kaj se zgodi med postopkom? Po nanosu otrplih kapljic na oči vam zdravnik naredi zelo tanko loputo na površini roženice. Nato z laserjem oblikuje osnovno roženico v skladu z vašim predpisom. Nato zdravnik nežno postavi loputo na svoje mesto in ponovi postopek na drugem očesu. Pomembno je omeniti, da vrhunski ponudniki LASIK izvajajo popolne laserske postopke z uporabo laserjev za ustvarjanje lopute in oblikovanje roženice. Drugi ponudniki uporabljajo tanko rezilo za ustvarjanje lopute.

Janja: "Pregled je potekal lepo,zelo kmalu dobila termin za operacijo. Zdravnik mi je razložil vse možne metode ter povedal njihove prednosti. Z operacijo sem bila zelo zadovoljna, saj je vse potekalo hitro, še enkrat so mi izmerili dioptrijo ter mi razložili potek. Z vidom sem zaenkrat zelo zadovoljna." 3. Ali lahko LASIK izvajamo na obeh očesih hkrati? Ker je izboljšanje vida skoraj takojšnje in je čas celjenja minimalen, se LASIK med istim postopkom izvaja na obeh očesih. Vsako oko se naredi ločeno, laser potrebuje manj kot 60 sekund na oko. Če bi pacient raje opravil eno oko naenkrat, je to zagotovo mogoče, vendar pacienti redko uberejo to pot. 4. Ali se med postopkom uporablja anestezija? Kot smo že omenili, pred postopkom damo omrtvičene kapljice za oko. Včasih se lahko dajo peroralna zdravila, ki pacientom pomagajo, da med postopkom ostanejo sproščeni in mirni. Med LASIK-om niso potrebne igle ali intravenska zdravila. Gea: "Zelo sem zadovoljna z posredovanjem doktor 1A kot z zdravniki. Odgovorili so na vsa moja vprašanja kar je pa sploh pomembno so spremljali do konca posega. Zdravniki so zelo prijazni in spoštljivi. Bolje ne bi mogla biti zadovoljna"

5. Koliko časa traja LASIK? Večina bolnikov je presenečena, kako hitro je postopek končan. LASIK traja manj kot 15 minut, ko je bolnik v sobi za zdravljenje, vendar se laser uporablja manj kot 60 sekund na oko. Alja: "Ker sem strastna športnica, trenerka in tudi učiteljica smučanja, mi je nošenje leč močno stanjšalo roženico, Zato mi je doktor odsvetoval Lasik, tako da sem bila operirana s PRK metodo, kjer je sicer mnogo daljše okrevanje, ampak še dandanes mi ni žal. Trenutno vstopam v peti teden okrevanja in vid je iz dneva v dan boljši. Od zdaj naprej nosim samo še sončna očala :D. ISKRENO HVALA! " 6. Kaj pa, če med postopkom pomežiknem ali premaknem oko? Vaš kirurg bo z majhnim spekulom držal vaše veke odprte med postopkom; mežikanje naj vas torej ne skrbi. Nekateri bolniki občutijo rahel pritisk. Med postopkom se boste osredotočili na utripajočo lučko. Pričakujejo se neobvladljivi gibi očesa, napredni laserji, ki se uporabljajo za LASIK, pa vključujejo sledilnik oči, ki sledi tem gibom, da zagotovi natančno oddajanje laserskih impulzov. Milan: "Z operacijo sem zelo zadovoljen, najbolj pa sem zadovoljen z osebjem,zelo korektni,prijazni, skratka super!"

7. Ali me bodo po posegu bolele oči? Večina bolnikov med in po uporabi zdravila LASIK občuti minimalno nelagodje. Nekaj dni po postopku boste imeli lahko nekoliko solzne oči, občutljivost na svetlobo ali suhost oči. To je del običajnega zdravljenja. Zdravilne kapljice za oko se običajno uporabljajo teden dni po zdravljenju, za lažje obvladovanje suhosti pa se lahko priporočijo umetne solze. * 8. Ali bom lahko videl takoj po posegu? Večina bolnikov z LASIK po postopku opazi takojšnje izboljšanje vida. Seveda boste takoj po posegu občutili nekaj občasnih zamegljenosti, vendar se to običajno razjasni v nekaj urah. * * Prosimo, upoštevajte: Bolniki, ki so podvrženi postopku fotorefraktne keratektomije (PRK), na splošno občutijo več nelagodja in njihov vid traja dlje, da se stabilizira kot bolniki, ki opravijo postopek LASIK.

9. Potrebujem vid za delo? Ali mi tega ne bo treba dolgo obnoviti? Lepota LASIK-a je v tem, kako hitro večina bolnikov okreva. Bolnikom naročimo, naj gredo domov in spijo več ur. Ko se zbudite, bo večina bolnikov opazila, da se vam bo vid izboljšal. Naslednji dan se vrnete na pooperativni sestanek. Prvi teden boste dobili seznam navodil po operaciji, vendar se večinoma bolniki vrnejo k običajnim dejavnostim in delajo v samo enem ali dveh dneh. Nina: "Vse so mi predhodno podrobno razložili. Zelo so se potrudili odgovoriti na vsa vprašanja. Pregled pred postopkom je bil zelo podroben in tudi med postopkom je vse potekalo na najvišjem nivoju."

