Največja zmaga je premagovanje lastnih omejitev

Otroci iz rehabilitacijskega inštituta Soča so z izjemno srčnostjo že osmič zapored dokazovali, da je največja zmaga premagovanje lastnih preprek. Na mini oviratlonu so ovire premagovali kot za šalo, ker pa sta pri oviratlonu in v življenju nasploh zelo pomembni medsebojna pomoč in solidarnost, so jim pri tem pomagali številni znani Slovenci.