Največje pustovanje na Gorenjskem

Predvsem pa se boste lahko dobro naplesali in zabavali z glasbeniki in pevci, ki vedno pripravijo dober žur. Rdečo nit večeru bodo držali POSKOČNI z obveznim hitom sezone 'J's ne morem vode pit', na odru se jim bodo pridružili SKATER, DAMJAN MURKO, TJAŠA BOŽIČ, PTUJSKI KURENTI in gost presenečenja, za smeh pa bo poskrbel tudi prekaljeni mojster animacije MATIC HERCEG.

"Maske za vstop na dogodek niso obvezne - so pa dobrodošle, saj se naši obiskovalci vsako leto zelo potrudijo in se splača priti na zabavo že zato, da vidite česa vsega se domislijo ljudje in kako spretni so najboljši med njimi pri izvedbi," vam sporočajo iz Medvod.

VSTOPNICE po 15 eur bo mogoče kupiti tudi na vhodu - v predprodaji so cenejše!

NAGRADE: Na prireditvi bodo izbrali tudi najboljšo individualno in skupinsko masko, vsako leto pa podelijo še nagrado za najbolj izvirno masko. Prijave v obliki brezplačnega fotografiranja bodo v foto kotičku pri vhodu med 20. in 22.30 uro.

URNIK

19:30 ODPRTJE VHODA

20:00 OGREVANJE Z DIDŽEJEM

20:30 POSKOČNI

21:30 SKATER

22:00 KURENTI

22:15 POSKOČNI & SKRITI GOST

23:00 IZBOR NAJBOLJŠIH MASK

23:30 POSKOČNI & TJAŠA BOŽIČ

00:00 DAMJAN MURKO

00:30 POSKOČNI

02:00 KONEC

Več informacij o dogodku na:

https://www.facebook.com/events/1156255795920359

V NEDELJO 2. 3. 2025 ob 15.00 sledi brezplačno

OTROŠKO PUSTOVANJE V MEDVODAH!

https://www.facebook.com/events/3897478360541009

Naročnik oglasne vsebine je Denea d.o.o.