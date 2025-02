Največje podjetje v lasti podjetnika je Bandljev Belektron

Glede na konsolidirane prihodke so v uredništvu revije na vrh lestvice največjih podjetnikov na Slovenskem uvrstili Darka Martina in Tilna Klariča s partnerji. Na prvem mestu je njihova skupina Adventura Investments, v okvir katere sodijo skupina Avrigo, Digit plus, Anticus, Advance Capital Partners AIS ter Nomago. Prihodki Adventure Investments so leta 2023 znašali 463,7 milijona evrov. Takoj na drugem mestu je Bidigital v lasti očeta in sina Klariča (283,4 milijona evrov).

Tretje mesto je zasedlo podjetje Jagros v lasti družine Jager (229,8 milijona evrov), četrto Riko v solastništvu Janeza Škrabca in Joza Dragana (218,9 milijona evrov), peto pa ADK, ki ima več lastnikov, med njimi so Vili Šumer , Friderik Čeček in Bogdan Špes (216,8 milijona evrov).

Največji zaposlovalec med slovenskimi podjetniki Cablex, katerega večinski lastniki so Anton Pušar, Štefan Krajnc, Igor Slavinec ter družini Lojak in Kopriva, ima 2839 delavcev. Amal naložbe v lasti Aleša Mozetiča in Alenke Mozetič Zavrl ima 2410 zaposlenih, Don don, kjer sta Aleš Mozetič in Alenka Mozetič Zavrl večinska lastnika, pa 2409.

Vsaka od prvih deset podjetniških skupin po številu zaposlenih v Sloveniji zaposluje več kot 1000 ljudi, so poudarili v Podjetni Sloveniji. Pri zbiranju podatkov so sodelovali z družbo Dun & Bradstreet Slovenija.

Kot ugotavljajo, je med 500 največjimi slovenskimi podjetji po prodaji na letošnji lestvici 138 podjetniških. Med 600 največjimi slovenskimi podjetji pa je podjetniških že 191. Počasi se torej bližamo tretjini, so zapisali. Podjetnic je v Sloveniji zelo malo in redko so večinske lastnice. A nekatere blestijo, denimo lastnica proizvajalca avtodomov Robeta Eva Kotnik, ki je v štirih letih povečala prihodke kar za 4,5-krat. V letu 2023 je imelo podjetje Robeta nekaj manj kot 35 milijonov evrov prihodkov.

Belektron je prvo mesto na lestvici največjih slovenskih podjetij v lasti podjetnika zasedel že lani. Med tistimi, ki so od takrat pridobili največ mest, pa v Podjetni Sloveniji izpostavljajo med drugimi IMP Pumps Damirja Popovića, Nivo Eko Klemna Seniča, Štajerski avtodom Katarine Manske in Nenada Milosavljevića, Mesarstvo Oblak Janeza Oblaka ter Palmo Mateja Knausa.

Pregledali so tudi višino plač zaposlenih pri slovenskih podjetnikih. Na tej lestvici je prvo mesto zasedlo podjetje Valiant s sedmimi zaposlenimi ter povprečno plačo 7152 evrov bruto. Med podjetji z več kot 30 zaposlenimi pa najvišje plače izplačuje Medis (v povprečju 4817 evrov bruto).

Na lestvicah so podjetja in skupine v lasti podjetnikov, ki poslujejo v Sloveniji. Kot so poudarili v reviji Podjetna Slovenija, ne gre za lestvico najbogatejših, temveč pregled podjetij v lasti tistih podjetnikov, ki zaposlujejo, plačujejo davke in prispevke ter imajo sedeže podjetij v Sloveniji.