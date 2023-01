Bodoči študentje so na sejmu izobraževanja in poklicev pokazali velik interes za študij na medicinski fakulteti. Bolj kot plača pa jih je zanimalo, kako zahteven je študij in koliko različnih kariernih poti jim odpira. Mlade sicer, če sodimo po obisku na sejmu, najbolj zanimata poklica vojaka in policista, gneča pa je bila tudi na stojnicah za gostinstvo in turizem.