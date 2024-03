Največje živo bitje v Sloveniji meri kar 67,02 metra

Osrednji dogodek ob mednarodnem dnevu gozdov je Zavod za gozdove Slovenije pripravil v Mestnem gozdu Pečovnik pri Celju. Ob tej priložnosti so odprli dve novi tematski poti in uradno razglasili najvišje drevo v Sloveniji. To je s 67,02 metra 140 let stara Pečovniška duglazija, iglavec, ki raste v omenjenem gozdu.