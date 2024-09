Največje znižanje koles Giant in Liv

Giant Bicycles je največji proizvajalec koles na svetu. Znani so po inovacijah na področju kolesarstva in uporabi naprednih materialov, kot so aluminijasti okvirji in karbonska vlakna. Proizvajajo kolesa tudi za druge večje znamke, kot so Canyon, Scott in Trek. Giant ponuja širok spekter koles za vse vrste kolesarjev ter slovi po zanesljivosti in vrhunski zmogljivosti.

Liv Cycling je podznamka Gianta, ki se osredotoča na izdelavo koles in opreme za ženske. Liv oblikuje izdelke z mislijo na anatomske in fiziološke razlike žensk ter zagotavlja odlično prileganje in udobje. Ne glede na vaše potrebe vam bodo svetovalci v trgovinah Freestyle Ljubljana, Freestyle Maribor in Freestyle Slovenj Gradcu brez dvoma pomagali poiskati primerno kolo za vas.

Predstavljamo 8 TOP koles iz ponudbe, znamke Giant in Liv, ki jih lahko zdaj dobite po izjemno ugodni ceni!

1. Gravel kolo Giant Revolt 0