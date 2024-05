Največji B2B dogodek na temo energetike v JV Evropi

Zato na Celjskem sejmu med 15. in 17. majem 2024 organiziramo mednarodno konferenco SEEnergy , ki bo ponudila odgovore na vsa pereča vprašanja s področja energetike in zelenega prehoda v JV Evropi.

Skupaj z globalno priznanimi strokovnjaki bomo v treh dneh ovrednotili napredek držav Jugovzhodne Evrope na področju zelenega prehoda, metodološko raziskali ovire, s katerimi se srečujejo, ter sprožili dialog o možnih rešitvah. Uvedba odgovornih strategij za doseganje ciljev z nizkimi emisijami ogljika je ključen korak k izgradnji trajnostne družbe za prihodnost. Zato zelena transformacija odpira nove priložnosti, ki razkrivajo prej neizkoriščen potencial in koristi. Številne od teh priložnosti predstavljajo nove poslovne priložnosti, ki bodo oblikovale družbo in postavile standarde za prihodnost gospodarstva.

Z uporabo novih pristopov in tehnologij lahko presegamo zgolj ekonomska razmišljanja in okvire. Prehod k trajnosti bistveno povečuje okoljsko celovitost, spodbuja inovacije, ustvarja nova delovna mesta, izboljšuje kakovost življenja, spodbuja razvoj ekoloških infrastruktur, olajšuje sistematično upravljanje z viri in krepi družbeno blaginjo. Za uspešno strategijo trajnostnega razvoja pa je ključno, da popolnoma razumemo trenutne trende na področju zelenega prehoda in trajnosti.

Ta edinstveni B2B dogodek se odvija le enkrat na dve leti, zato ga res ne smete zamuditi!

Tridnevna konferenca bo razdeljena na 10 večjih sklopov, od katerih jih je polovica namenjena industriji in drugim večjim porabnikom energije. Poglejmo si nekaj najbolj izstopajočih tematik:

Prvi dan se bomo osredotočili na digitalizacijo v energetiki, predstavili bomo rešitve za znižanje stroškov omrežnine ter se dotaknili novega obračuna omrežnine, ki začne veljati 1. julija letos.

Naslednji sklop bo obravnaval zajem in pripravo CO2, kar bo še posebej zanimivo za podjetja, ki upravljajo naprave z dovoljenji za izpuščanje toplogrednih plinov, kot tudi za ostale, kjer v proizvodnih procesih nastajajo emisije CO2.

Prvi dan bomo zaključili s sklopom o vodiku kot okolju prijaznem nosilcu energije, kjer bomo razpravljali o njegovem potencialnem doprinosu k doseganju evropskih klimatskih in energetskih ciljev, obenem pa bomo predstavili tudi projekt Vodikove doline.

V četrtek se bomo posvetili financiranju energetskih projektov in razpravljali o širokem spektru nepovratnih sredstev, ugodnih posojilih in uspešnih primerih samooskrbnih skupnosti.

Na zadnji dan konference, v petek, bo minister za okolje, podnebje in energijo, mag. Bojan Kumer, skupaj z energetskimi ministri iz drugih držav Jugovzhodne Evrope, predstavil spremembe in trende, ki so jih države članice EU vnesle v zadnje NEPN-e (Nacionalne energetske in podnebne načrte), ki jih morajo oddati do 30. junija letos.