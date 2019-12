Največji božični spektakel: Žive jaslice v Postojnski jami

Med 25. in 30. decembrom ne zamudite tradicionalnih Živih jaslic v Postojnski jami! Vrhunec čarobnega spektakla z nastopi Nuše Derenda, Luka Seška in Urške Kastelic.

Žive jaslice v Postojnski jami FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Prve žive jaslice v Sloveniji so skozi 30-letno tradicijo prerasle v enega največjih dogodkov in se uvrščajo med najlepše podobe božiča na svetu. 16 čarobnih prizorov iz svetopisemske zgodbe, več kot 150 nastopajočih in 5-kilometrska postavitev vzdolž edinstvene naravne kulise slikajo nepozabno Božično pravljico.

Nuša Derenda FOTO: PR/Arhiv ponudnika

»Božič je čudovit praznik, ki povezuje. Druženje z najbližjimi, glasba in ta čarobnost, ki preplavi ljudi, so neprecenljivi. Žive jaslice pa najlepše povzamejo duh božiča,« pravi Nuša Derenda, ki bo v naravni katedrali Postojnske jame odpela Schubertovo Ave Marijo. »Pri štirih sem prvič obiskal Žive jaslice v Postojnski jami. In čeprav sem že bil takrat izjemno zgovoren, sem ujet v to čarobno vzdušje ostal povsem brez besed!« navdušeno pripoveduje zmagovalec 4. sezone šova Znan obraz ima svoj glas Luka Sešek, ki srčno verjame, da je obisk Postojnske jame v zadnjih decembrskih dneh najlepše božično družinsko doživetje.

Luka Sešek FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Pravi navdih za novo Disneyevo uspešnico pa bo nastop operne pevke Urške Kastelic, ki bo s slovito You raise me up v praznični čas prinesla mir in spokojnost, ki si ju v teh dneh še posebej želimo: »Tega dogodka se izredno veselim, saj bom lahko pravljičnem ambientu Postojnske jame delila svoje petje tako veliki množici obiskovalcev. Pravi izziv pa mi predstavlja izvedba skladbe, ko bom v podobi angela nastopila na prav za to priložnost izdelanem odru. Kakšnem? … Naj za enkrat ostane skrivnost,« se simpatično nasmiha Kasteličeva.

Žive jaslice v Postojnski jami FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Prav zato, da bi se praznični dnevi na zadnje dni letošnjega koledarja zapisali z zlatimi črkami, so v Parku Postojnska jama pripravili poseben družinski popust, dobri možje pa imajo že danes na razpolago izviren darilni bon, s katerim bodo osrečili vse, ki še verjamemo v čudež božiča. Vstopnica za ogled Živih jaslic v Postojnski jami bo nedvomno pravo darilo, enostaven nakup, brez hitenja in živčnosti, pa zagotovilo, da vam nakupovalna mrzlica ne uniči praznikov.

Žive jaslice v Postojnski jami FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Poleg vrhunskih glasbenih nastopov, vas bo v sklopu 90-minutnega ogleda začarala tudi praznična vožnja z legendarnim vlakcem, iskrice v očeh vseh obiskovalcev pa bodo prižgali tudi bogati kostumi nastopajočih. Letošnje žive jaslice bodo ponovno zasijale z avdio-vizualnimi efekti, za avtentičnost svetopisemskih prizorov pa z vso srčnostjo skrbijo lokalni igralci, ki se že od oktobra naprej vneto pripravljajo na dogodek.

Žive jaslice v Postojnski jami FOTO: PR/Arhiv ponudnika