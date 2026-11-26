Kot je povedal direktor zavoda David Razboršek, je tudi s pomočjo statističnih podatkov lepo spremljati življenja mladih, ki so jih rešili s tovrstnimi preventivnimi akcijami. "Mladi danes, ko se gredo zabavat, že prej, torej ko je njihova glava še sveža in trezna, razmislijo, kako bodo prišli domov," je dejal. V sklopu akcije sicer njihovi predstavniki na dogodke, ki jih ponavadi organizirajo mladinski centri, pridejo z alkotesti in vsem, ki napihajo 0,0, podelijo praktične nagrade, priznanje pa je hkrati kreativno sporočilo, da je njihovo ravnanje zelo plemenito in herojsko.

Začetek jubilejne 10. sezone iniciative Heroji furajo v pižamah FOTO: Andraž Purg

Razboršek je v tej luči kritičen do sprememb zakonodaje, ki rahlja dostop do alkohola, med drugim tudi v šolskih prostorih. "Upam, da pride čas za streznitev politikov in odločevalcev, saj gredo ukrepi v popolnoma napačno smer," je dodal. Enakega mnenja je Nuša Konec Juričič z Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki je dejala, da s tem rušijo vse, kar je bilo v zadnjih desetletjih narejeno. "Nujna je velika pazljivost pri spreminjanju zakonodaje, še posebej, če jo mehčamo," je opozorila.

Začetek jubilejne 10. sezone iniciative Heroji furajo v pižamah FOTO: Andraž Purg

Statistika trendov zadnjih dveh desetletij sicer kaže, da je med mladoletniki občutno manj tedenskega uživanja alkohola in tudi manj opijanja. Pozitivni so tudi podatki raziskav, da med mladostniki narašča delež tistih, ki alkohola sploh ne pijejo. Ob tem je opozorila, da je alkohol škodljiv za vsakogar, saj vpliva na čisto vse celice v organizmu, pri mladih pa še posebej, ker pri njih telesni in psihološki razvoj še ni končan. "Velik je tudi socialni vpliv alkohola na možgane in na živčevje. Če se mladostnik zgodaj sreča z alkoholom, lahko ta precej okrne razvoj možganov in določenih možganskih funkcij in lahko vpliva tudi pri razvoju poznejših zasvojenosti," je povedala Konec Juričič.

Začetek jubilejne 10. sezone iniciative Heroji furajo v pižamah FOTO: Andraž Purg

Po besedah psihologinje v celjski bolnišnici Teje Kurko pri vzgoji mladih ne zadošča prepričevanje, naj ne uživajo alkohola, saj se vedenjski vzorci prenašajo na otroke, zato je veliko bolj pomemben zgled. "Naše besede se morajo skladati z našimi dejanji. Če torej rečemo, da ne pijemo, ko vozimo, potem dejansko tako tudi ravnajmo," je dodala. Tudi na policiji ugotavljajo, da najmlajši udeleženci, ki so že samostojni v cestnem prometu, dejansko povzročijo nekoliko manj prometnih nesreč, zato so preventivni projekti zelo dobrodošli. Kot je povedal vodja oddelka za cestni promet na celjski policijski upravi Marko Prevolčič, prisotnost alkohola na cesti skozi zadnja leta ostaja na približno enaki ravni, medtem ko se prisotnost drog malenkost povečuje.

Začetek jubilejne 10. sezone iniciative Heroji furajo v pižamah FOTO: Andraž Purg