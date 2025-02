Največji kripto rop v zgodovini ter rekordna vrednost zlata

Petek je bil najslabši dan za ameriško borzo v tem letu. Izpuhtelo je okoli 900 milijard dolarjev, kar je 860 milijard evrov. Na Ljubljanski borzi pa ravno obratno, dosegli so najvišji dnevni promet v letu 2025, skoraj osem milijonov evrov. Nafta in plin sta se v petek močno pocenila zaradi optimizma glede miru v Ukrajini. Zlato je ob Trumpovih grožnjah s carinami doseglo rekordno vrednost. Na kripto trgu so hekerji izvedli največji rop ethereuma, argentinski predsednik Milei pa je povzročil škandal z neuspešno promocijo kriptovalute.