'Največji rusofil med politiki v Sloveniji je Janez Janša'

Na naslovnicah slovenskih medijev se je Erjavec znašel tudi zaradi svojih dveh hčerk, Ines in Eve. Kakšno vlogo je takrat igral nekdanji mož Eve Erjavec, poslovnež Andrej Marčič? Ko sta se spoznala, je Erjavec Marčiča najprej vprašal, kaj pomeni to, da je on poslovnež, sam pa se politično udejstvuje, a mu je Marčič zagotovil, da to ni pomembno.

"Pozneje pa se je to spremenilo v pritiske, da moram v Janševo vlado," je dejal. Kot kaže, je imel velik interes, da bi bil v vladi in bi iz tega naslova verjetno imel boljše možnosti zaposlovanja, meni Erjavec. "Ves čas je pritiskal, da moram postati minister, da mora DeSUS ostati v koaliciji, tega mi ni takoj povedala, ampak je to eskaliralo, ko so ti pritiski postali premočni," opiše, kako se je politika zarezala tudi v hčerkino družinsko življenje.

Glede razvpite fotografije, na kateri so na jahti Marčič, Janez Janša in Božo Dimnik, Erjavec pravi, da je razvidno, da je bilo to posneto brez vednosti predsednika vlade. "Verjetno je bil vsak, ki je stopil na tisto jahto, deležen tajnega fotografiranja in snemanja. Tajno snemanje se je izvajalo tudi, ko smo bili v njegovem stanovanju. Tega sploh nisem vedel, dokler niso povedali na Policiji, kjer teče nek postopek," pravi nekdanji Marčičev tast.

Celotnemu pogovoru lahko prisluhnete v oddaji Ena na ena, danes ob 17.50 na POP TV!