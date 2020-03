Največji spletni trgovec v Sloveniji sledil Amazonovemu zgledu in odprl svojo prvo fizično trgovino

Mimovrste je ena prvih večjih spletnih trgovin v Sloveniji, ki je začela kot majhna, za računalniško opremo specializirana trgovina s skladiščem na Jesenicah. Devetnajst let kasneje ima največji spletni trgovec v Sloveniji v 17 oddelkih na voljo več kot 127.000 artiklov. Več kot 300 sodelavcev, zadolženih za celostno in prijetno nakupovanje, poskrbi, da mesečno več kot 70.000 zaključenih naročil preide v roke kupcev – mimo vrste.

Prva trgovina oz. razstavno-prodajni prostor, se razprostira na več kot 1.000 kvadratnih metrih površine in je, primarno, namenjen predstavitvi številnih prodajnih uspešnic in novosti. Izdelki v prvi fizični trgovini podjetja Mimovrste kupcem niso na voljo samo za ogled in nekateri tudi za testiranje, temveč tudi za takojšen nakup. Hkrati je trgovina, enako kot sedem prevzemnih mest, prostor, kjer bodo kupci lahko urejali morebitna vračila artiklov in prevzeli svoje nakupe, opravljene prek spleta ter se hitro dogovorili za plačilo na obroke. Na voljo so tudi brezplačna parkirna mesta, ki imajo lahek dovoz in dostop do skladišča, iz katerega kupci lahko prevzamejo večje pakete. V spletni trgovini nakup opravi vsak drugi Slovenec

V priljubljeni spletni trgovini nakup sicer opravi vsak drugi Slovenec, a virtualni stik z blagovno znamko Mimovrste še ni dosegel tistih, ki prisegajo na izkušnjo v fizični trgovini, kjer se jim prebudijo vsi čuti, kjer je pomemben tako videz trgovine, kot izdelka, ki ga želijo kupiti. Blagovna znamka Mimovrste se bo na ta način približala tudi tistim, ki nakupujejo z očmi ter na podlagi izkušnje v trgovini. Cilj te edinstvene trgovine je tako predvsem omogočiti še bolj pristno fizično izkušnjo z blagovno znamko in okrepiti odnos tako do spletnega nakupovanja, kot do same znamke Mimovrste.

Mimovrste fizično trgovino v nakupovalnem središču BTC tako odpira tudi z namenom približevanja spletnega nakupovanja tudi tistim, ki ga še niso vešči ali pa so zgolj nezauplivi. Trgovina omogoča, da si kupci izdelke ogledajo, nekatere tudi preizkusijo, nakup opravijo takoj, ali pa se za nakup odločijo kasneje in ga opravijo prek spleta. Spletni nakup Mimovrste omogoča tudi plačilo po prevzetju in prevzetje na sedmih prevzemnih mestih, kjer so ob nakupu in morebitnih vračilih na voljo prodajalci, kot tudi podpora strank, ki so kupcem na voljo ob morebitnih zapletih.

Nakupovanje 21. stoletja

Mimovrste omogoča nakupe tudi prek aplikacije Mimovrste, ki je dosegljiva tako za Android kot iOS uporabnike, prek spleta in v fizični trgovini. Trgovina je z odprtjem postala prava ogromna razstavno-nakupovalna soba za artikle, ki hkrati predstavlja kažipot do večje ozaveščenosti spletnega nakupovanja, ki omogoča spoznavanje z izdelki in storitvami Mimovrste.