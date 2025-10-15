Največji tehnološki sejem na svetu Gitex Global prihaja v jugovzhodno Evropo, njegov gostitelj bo Beograd!

Največji tehnološki sejem na svetu "Gitex Global" je izbral Beograd za gostitelja prvega sejma te prestižne organizacije v jugovzhovni Evropi, ki bo pod naslovom "Gitex AI Serbia" potekal leta 2027 med specializirano razstavo "Expo 2027".

Ta odločitev je sprejeta danes na otvoritvi 45. po vrsti Gitex Global sejma v Dubaiju in potrjuje položaj Srbije kot rastočega središča inovacij in novih tehnologij v tem delu Evrope. Na letošnjem GitexGlobal, na katerem se zbere več kot 1.000 razstavljavcev in 200.000 obiskovalcev je Srbija tudi država partner. Organizacija "Gitex AI Serbia" predstavlja zgodovinski trenutek za Srbijo in regijo Jugovzhodne Evrope, saj odpira vrata mednarodnim partnerstvom in predstavljanju regionalnega tehnološkega potenciala na globalnem prizorišču. Pričakovati je, da bo Beograd postal ključno mesto, na katerem se bodo zbirali svetovni vodje na področjih umetne inteligence, digitalne transformacije in startup novosti. Direktorica Gitex Global Trixi LonMirmand je po odločitvi o organiziranju "Gitex AI Serbia" v Beogradu izjavila: "Zagon GITEX Serbia 2027 označuje novo poglavje na naši globalni poti širjenja GITEX izkušenj k novim centrom inovacij. Srbija izstopa kot dinamičen most med vzhodom in zahodom in zato smo navdušeni, da bomo največjo svetovno razstavo tehnologije in startupa pripeljali v Beograd".

Marko Čadež, predsednik Gospodarske zbornice Srbije, ki je imela pomembno vlogo pri pridobitvi organizacije tega sejma, je izjavil: "Obstoje poti, ki so zahtevne. Od trenutka, ko ste jih zagledali, ste jasno videli, koliko bo vsak korak na tej poti biti zahteven in naporen. Vendar pa nagrada na koncu te poti navdušuje, je dragocena in življenjsko pomembna Srbija je v prejšnjem desetletju spremenila izobraževalni sistem, da bi odgovorila na zahteve tehnološke revolucije. Programiranje smo uvedli že od 5. razreda osnovne šole, potrojili število IT strokovnjakov, razvili izvoz IT storitev do celo 5 milijard dolarjev na leto! Naš startup ekosistem je v zadnjih petih letih porasel za 25 odstotkov. Zdaj pa potrebujemo platformo, da glasno pokažemo, kaj zmoremo in kaj si želimo. Videli smo popolnega partnerja, toda potrebno je bilo, da tudi ta partner vidi nas. Zadnji dve leti dela sta nas pripeljali do tega trenutka in danes smo navdušeni, saj nas pričakuje posebna Gitex družina. Ničesar od tega ne bi bilo, če ne bi bilo ljudi, izjemnih ljudi, torej Trixie in njenega tima. Zato mi dovolite, da izkažem svojo odkritosrčno hvaležnosti Gitex in njenemu vodstvu, ker so nas sprejeli in nam dali priložnost, da govorimo svetu. Odločili smo se, da to priložnost izkoristimo in vas vse vabim v Beograd 2027. Vsako zahtevno naporno pot je lažje prehoditi s pravimi ljudmi ob sebi – in mi smo srečni, ker je Trixie ob naši strani".

