Najvišja julijska temperatura 39,4 stopinje Celzija

Julijski rekord je sicer iz leta 1950, ko so 5. julija v Črnomlju zabeležili 40,6 stopinje Celzija, so zapisali na Arsu.

Najtopleje je bilo 22. in 23. julija, ko so tudi v Podnanosu, Volčah pri Tolminu in na letališču Cerklje ob Krki zabeležili 38,9 stopinje Celzija. Do 38,5 stopinj se je ogrelo tudi v Marinči vasi, v Podčetrtku pa do 38,4 stopinje Celzija. Prav toliko se je v začetku julija ogrelo v Biljah.

Trenutno je v Arsovi mreži merilnih mest več kot 100 samodejnih meteoroloških postaj in na dvajsetih so izmerili absolutno najvišjo julijsko temperaturo.

Visoke tudi povprečne dnevne temperature

Visoke pa niso bile samo najvišje temperature, ampak tudi povprečne dnevne temperature, ki jih pri Arsu izračunajo s pomočjo terminskih vrednosti. Temperature beležijo trikrat na dan, in sicer ob 8., 15. in 22. uri.

Najvišjo julijsko povprečno dnevno temperaturo so zabeležili 22. in 23. julija v krajih Vedrijan in Dobliče pri Črnomlju, in sicer 30,9 stopinje Celzija. Podobno je bilo tudi v Podnanosu, Kopru in Biljah. V prestolnici je bila 23. julija povprečna dnevna temperatura 30,2 stopinje Celzija.

Najvišja julijska povprečna dnevna temperatura je bila izmerjena pred sedmimi leti v Kopru, in sicer 32 stopinj Celzija.

Agencija za okolje je v letošnjem juliju izmerila tudi zelo veliko zaporednih dni s temperaturo nad 35 stopinj Celzija. Izstopa predvsem primorski konec, kjer so izmerili od štiri do sedem zaporednih dni, ko se je najvišja temperatura povzpela nad 35 stopinj Celzija, so še zapisali pri Arsu.