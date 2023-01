Najvišja letna plača zdravnika v UKC Ljubljana je bila 181 tisoč evrov

Po mesecu in pol so nam iz UKC Ljubljana vendarle poslali podatke o 50 najvišjih bruto plačah v letu 2021. Najvišja celoletna plača zdravnika je znašala dobrih 181 tisoč evrov, najvišji covidni dodatek za tisto leto pa 44.176 evrov. Prejel ga je zdravnik, ki je imel v ljubljanskem kliničnem centru drugo najvišjo letno plačo, in sicer nekaj več kot 175 tisoč evrov. Tretja najvišja plača je bila za dobrih pet tisočakov nižja, drugi najvišji covidni dodatek pa je znašal skoraj 38 tisoč evrov. 20 zdravnikov je prejelo več kot 130 tisoč evrov letne plače, devet zdravnikov pa covidne dodatke, višje od 30 tisočakov.

icon-expand Najvišji bruto covidni dodatek v UKC Ljubljana je za leto 2021 znašal 44.176 evrov. FOTO: 24ur.com

Prejšnji teden smo poročali, da je bilo med 50 rekorderji z najvišjimi plačami v javnem sektorju 48 zdravnikov. Na portalu plač javnega sektorja so objavili najvišje bruto mesečne plače za oktober lani. Najbolje plačan zdravnik s tega seznama je bil zaposlen v UKC Ljubljana z mesečno plačo 15.156 evrov. Iz ljubljanskega kliničnega centra je bilo 15 najbolje plačanih zdravnikov v državi, dva iz UKC Maribor, sledijo zdravniki iz drugih bolnišnic in zdravstvenih domov, vsi s plačami od 10 do 15 tisočakov. Čeprav so zadnji podatki iz UKC Ljubljana, ki so nam jih zdaj poslali, podatki o plačah za leto 2021, ker smo za njih zaprosili že v začetku decembra lani, ko še ni bilo podatkov o celoletnih plačah za leto 2022, pa so najvišji zneski kljub vsemu povsem primerljivi z zadnjimi najvišjimi plačami, ki jih je objavil portal plač javnega sektorja. Namreč če najvišji zaslužek v UKC Ljubljana za predlansko leto skupaj s covidnim dodatkom v znesku 181.374 evrov bruto delimo z 12 plačami, bi to v povprečju pomenilo 15.114 evrov mesečne plače. Najvišja plača v javnem sektorju, ki je prav tako zdravniška, pa je oktobra lani znašala 15.156 evrov. Torej minimalna razlika.

In še ena primerjava – na zadnji lestvici 50 najvišjih izplačil v javnem sektorju je 48 zdravnikov, ki so imeli oktobra lani plačo od 10.815 do 15.156 evrov bruto. Če pogledamo podatke za leto 2021, pa je slika skoraj enaka, kljub covidnim dodatkom za celo leto, ki so za 50 najbolje plačanih zdravnikov v UKC Ljubljana znašali od dobrih 14 pa vse do 44 tisoč evrov. Njihove celoletne plače pa od 120 do 181 tisoč evrov, kar bi v povprečju znašalo od 10 do dobrih 15 tisoč evrov mesečno, torej skoraj enaki zneski kot zadnje objavljene plače iz oktobra lani.

icon-expand Na lestvici najbolje plačanih javnih uslužbencev je največ zdravnikov. FOTO: Shutterstock

V UKC Ljubljana 181 tisoč evrov, v SB Celje 149 tisoč, v UKC Maribor 137 tisoč Poglejmo še primerjavo 50 najvišjih izplačil za bruto plače v letu 2021 v treh največjih slovenskih bolnišnicah. V UKC Ljubljana je 30 zdravnikov, vključno s covidnimi dodatki, prejelo več kot 120 tisoč evrov bruto plače, 13 jih je dobilo več kot 130 tisočakov, sedem zdravnikov pa od 142 tisoč do 181 tisoč evrov plače. V Splošni bolnišnici Celje je bila najvišja plača slabih 150 tisočakov, več kot 120 tisoč evrov je na letni ravni prejelo 10 zdravnikov, od 101 tisočaka pa vse do 117 tisoč evrov pa so znašale plače 40 zdravnikov. V UKC Maribor je bilo najvišje izplačilo za 12 plač 137.620 tisoč evrov, 19 zdravnikov je dobilo več kot 110 tisoč evrov, 31 zdravnikov pa več kot 101 tisoč. Najvišji letni covidni dodatek je v UKC Ljubljana znašal 44.176 evrov bruto, devet zdravnikov je dobilo več kot 30 tisoč dodatka, v UKC Maribor je bil najvišji 38.392, v celjski bolnišnici pa 30.475 evrov. Prihodnjič bomo objavili tudi najnižje plače v vseh treh slovenskih bolnišnicah, da bo slika o zaslužkih bolj realna. Kakšne so torej plače najslabše plačanih zdravnikov in medicinskih sester? Ko bomo podatke seveda dobili ...

icon-expand Najvišja zdravniška plača oktobra lani je bila dobrih 15 tisoč evrov bruto, enako je v povprečju mesečno zaslužil tudi najbolje plačani zdravnik v UKC Ljubljana v letu 2021. FOTO: Dreamstime

Poglejmo še plače zdravnikov po Evropi. Kot smo že poročali, so se po podatkih Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) zdravniške plače v zadnjih desetih letih v večini evropskih držav realno povišale, medtem ko so se v Sloveniji v skladu z inflacijo znižale. Najnižje letne bruto plače so imeli leta 2020 zdravniki na Poljskem, in sicer okoli 20.200 evrov, najvišje pa v Luksemburgu: 258.552 evrov. Višje plače od 150.000 evrov so prejemali še zdravniki specialisti na Irskem (172.882 evrov), Nizozemskem (160.869 evrov), Danskem (156.061 evrov) in Islandiji (155.276 evrov). Sledita Velika Britanija in Nemčija s 136.375 evri in 146.200 evri.