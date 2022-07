Najvišja podpora Pirc Musarjevi, sledita ji Logar in Kosova

Mediana je v nabor vključila tudi potencialne kandidate, ki svoje kandidature (še) niso uradno napovedali. Tako je med 14 kandidati z 9,6 odstotka četrto največjo podporo vprašanih prejela Ljudmila Novak (NSi).

Preostali ponujeni kandidati so prejeli manj kot tri odstotke podpore. Od petega mesta so se zvrstili predsednik državnega sveta Alojz Kovšca (2,8 odstotka), pravnik in nekdanji predsednik vlade ter zunanji minister Miro Cerar, ki je sicer med potekom ankete naznanil, da ne bo kandidiral (2,7 odstotka), prvak zunajparlamentarne stranke SNS Zmago Jelinčič (2,6 odstotka), kočevski župan Vladimir Prebilič (2,6 odstotka), nekdanji predsednik ustavnega sodišča Ernest Petrič (1,7 odstotka), sekretar na gospodarskem ministrstvu Dejan Židan iz SD (1,5 odstotka), psihoanalitičarka Nina Krajnik (1,5 odstotka), diplomat in nekdanji evropski poslanec, zdaj član Gibanja Svoboda, Ivo Vajgl (1,2 odstotka), predsednik Gibanja Zedinjena Slovenija Andrej Šiško (0,9 odstotka) in glasbenik Gregor Bezenšek ml. (0,8 odstotka).