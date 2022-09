Najvišja stanovanjska stolpnica v Sloveniji zrasla do svoje končne višine

Gradbeni delavci so stanovanjsko stolpnico, ki jo družba Spektra Invest gradi med Celovško cesto in Celovškimi dvori v Ljubljani, zgradili do njene končne višine, 85 metrov oziroma do 21. nadstropja. Velikanka bo ponujala streho nad glavo ljudem v več kot 200 stanovanjih. Kakšen je razgled iz 21. nadstropja, si je ogledal naš fotograf.

Stolpnica je s 85 metri druga najvišja zgradba v Sloveniji, a med stanovanjskimi si je prisvojila titulo najvišje. Ima namreč 21 nadstropij in preko 200 stanovanj, za katere prodaja že poteka, so nam že maja letos sporočili iz Spektre. "S prodajo stanovanj smo začeli v zahtevnem obdobju – poleti 2021 – ko smo bili v nestabilnih razmerah sredi epidemije in smo se vsi spraševali, kaj nam bo prinesla jesen. Kljub temu je prodaja stekla odlično, saj so bile naše cene zelo konkurenčne na trgu novogradenj," je maja zagotovila Anđela Nikolić, direktorica podjetja Spektra, ki je v lasti poslovneža Izeta Rastoderja. Čeprav se razmere na gradbenem trgu močno spreminjajo, pa v Spektri računajo, da bodo stolpnico zgradili do konca leta 2023. Zagotavljala bo tudi več kot 400 parkirnih mest, 500 kolesarskih prostorov in najhitrejše dvigalo, ki se bo med nadstropji pomikalo s tremi metri na sekundo. Stanovanjski kompleks Spektra je bil zasnovan v arhitekturnem biroju Scapelab, ki je med drugim prenavljal Cukrarno.