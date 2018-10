Rdeče opozorilo: zelo verjetni obsežni vetrolomi

Ob koncu tedna večjih nevšečnosti zaradi obilnih padavin na srečo nismo imeli, nam pa zato ponedeljek prinaša novo nevarnost, močan južni veter, ki bo zvečer in v prvi polovici noči na torek marsikje po nižinah v sunkih dosegal viharne, v višjih legah pa tudi orkanske hitrosti. Agencija za okolje je za zahodni in osrednji del države izdala najvišjo, rdečo stopnjo vremenske ogroženosti, kar pomeni, da je na teh območjih zelo verjeten obsežen vetrolom.

Razlog za tako burno vremensko dogajanje bo velika razlika v tlaku med anticiklonom na vzhodu in ciklonom na zahodu. Slednji se bo tekom današnjega dne še poglobil in se zvečer prek Alp začel pomikati proti severu celine. Istočasno bo naše kraje dosegla hladna fronta in poskrbela za nevaren razvoj vremena.

Možen je obsežen vetrolom. FOTO: POP TV

Najburnejše dogajanje bo zvečer in v noči na torek Okrepljen južni do jugozahodni veter je v višjih legah in tudi po nekaterih nižinah pihal že včeraj, v noči na ponedeljek pa je precej oslabel in trenutno ne povzroča nevšečnosti. A zatišje bo le kratkotrajno, saj se bo veter znova okrepil in še močneje zapihal danes popoldne, ko se nam bo od zahoda približala prej omenjena hladna fronta. Najburnejše dogajanje nas čaka zvečer in v noči na torek, ko nas bo fronta tudi prešla. Takrat se bo pas vetrovnega stržena, ki predstavlja območje z najmočnejšimi vetrovi, pomikal prek Slovenije. Najmočnejši sunki južnega do jugovzhodnega vetra, tudi nad 100 kilometrov na uro, bodo v večernih urah najprej zajeli Obalo, nato pa bo le nekoliko šibkejši veter zapihal tudi drugod po nižinah zahodne polovice države. Najkasneje, okoli polnoči, bo okrepljen veter južnih smeri dosegel še nižine vzhodne Slovenije. Tudi tu bodo najmočnejši sunki lokalno lahko presegali 70 kilometrov na uro. Še veliko bolj vetrovno bo v višjih legah. Po izračunih večine meteoroloških modelov bodo najmočnejši sunki v sredogorju in v visokogorju presegali hitrost 150, lokalno pa tudi 200 kilometrov na uro.

Opozorilo Agencije za okolje. FOTO: Arso

Opozorilo zaradi vetra, razburkano morje V takih razmerah bo gibanje na prostem zelo nevarno. Zaradi razmočenih tal in še vedno olistanega drevja so predvsem na Primorskem, Notranjskem, Gorenjskem, v delu Koroške in Kočevske možni obsežni vetrolomi. Kot je navedeno na spletni strani Agencije za okolje, tako močan veter podira drevesa in lahko odkriva strehe. Promet bo močno oviran. Možne so prekinitve v oskrbi z električno energijo. Gibanje na prostem bo zelo oteženo in mestoma nevarno zaradi letečih predmetov. Svetujejo, da ostanete v zaprtih prostorih in se na pot ne odpravljate, če to res ni nujno potrebno, saj na prostem zaradi letečih predmetov obstaja možnost smrtno nevarnih poškodb. Še močneje bo pihalo vzdolž Jadrana, zato bo morje močno razburkano. Najvišji valovi bodo na odprtem morju presegali višino petih metrov. Morje bo danes okoli 13. ure in ponovno okoli polnoči poplavilo najnižje dele obale.

Morje bo poplavilo izpostavljene dele obale. FOTO: Marko Stojanović

Poleg viharnega vetra tudi nevihte z močnejšimi nalivi Fronta se bo v noči na torek pomikala prek Slovenije. Poleg močnega vetra jo bodo spremljale še nevihte z močnejšimi in dolgotrajnejšimi nalivi. Agencija za okolje je zaradi obilnih padavin za zahodni in osrednji del države razglasila drugo najvišjo stopnjo vremenske ogroženosti. Nekaj več dežja bo padlo tudi v vzhodni polovici države, kjer v preteklih dneh padavin ni bilo veliko. Ob padavinah so možna manjša razlivanja rek v zahodni, osrednji, južni in deloma vzhodni Sloveniji, ob nalivih v noči na torek pa lahko poplavijo tudi hudourniki. Zaradi obilnih padavin v Avstriji se pričakuje razlivanja Drave na izpostavljenih mestih ob strugi.

Hidrološko opozorilo FOTO: Arso