Najvišji izterjani dolg Fursa letos težak 1,3 milijona evrov

Na 50. mestu po višini izterjanega dolga je bil dolg v višini nekaj več kot 220.000 evrov.
"Gre torej za izvršbe zoper zavezance z zelo visokimi neporavnanimi davčnimi obveznostmi, kar nedvoumno potrjuje, da finančna uprava izvaja davčno izvršbo tudi pri največjih dolžnikih," so ob tem navedli na Finančni upravi RS (Furs).
Prvih 50 izvršb sicer glede na višino zneska skupaj znaša nekaj manj kot 19 milijonov evrov, kar po navedbah Fursa predstavlja 10 odstotkov celotnega izterjanega dolga v letošnjem letu.
Delež prostovoljno plačanih dajatev po podatkih Fursa znaša 97,4 odstotka. Kljub temu pa so letos do 30. novembra izdali tudi 190.474 sklepov o davčni izvršbi in izterjali za nekaj manj kot 190 milijonov evrov.
Postopki pri velikih dolžnikih dolgotrajnejši
Kot pravijo, pri izvajanju davčnih izvršb dosledno ravnajo v skladu z zakonodajo in načelom enakosti zavezancev pred zakonom. "Ukrepi se ne izvajajo glede na velikost ali status zavezanca, temveč glede na višino in zapadlost davčnih obveznosti ter razpoložljive podatke o premoženju dolžnika," so zapisali.
Poudarjajo, da so postopki pri velikih dolžnikih pogosto bolj zapleteni in dolgotrajni, saj "vključujejo kompleksne lastniške strukture, več vrst premoženja ter pogosto tudi mednarodne elemente", da pa to "nikakor ne pomeni, da Furs pri teh zavezancih ne ukrepa".
Tudi v prihodnje namerava Furs dosledno izvajati davčne izvršbe zoper vse dolžnike, ne glede na višino dolga, ter si prizadevati za čim večjo preglednost svojega delovanja in obveščenost javnosti, so še zapisali.
Po tragični smrti Novomeščana Aleša Šutarja je sicer Furs poostril davčne izvršbe v jugovzhodni Sloveniji. Izvaja jih na terenu skupaj s policijo. Samo novembra je zarubil najmanj 14 vozil dolžnikom, katerih dolg je skupno znašal 236.000 evrov.
V začetku decembra so Fursovi uslužbenci med drugim zasegli kabriolet BMW M8, vreden okoli 100.000 evrov. Vozilo so odvzeli pravni osebi z neporavnanim davčnim dolgom in ga bodo prodali na javni dražbi, so takrat sporočili.
