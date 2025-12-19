Naslovnica
Slovenija

Najvišji izterjani dolg Fursa letos težak 1,3 milijona evrov

Ljubljana, 19. 12. 2025 09.56 pred 1 uro 2 min branja 62

Avtor:
Ti.Š. STA
Denar

Furs je zaradi očitkov, da izterjuje samo 'male dolžnike', objavil seznam 50 najvišjih izterjanih dolgov v letu 2025. Največja davčna izvršba je bila vredna nekaj manj kot 1,3 milijona evrov, sledi ji izvršba v vrednosti 1,2 milijona evrov, nato pa izvršba v vrednosti nekaj manj kot 800.000 evrov.

Na 50. mestu po višini izterjanega dolga je bil dolg v višini nekaj več kot 220.000 evrov.

"Gre torej za izvršbe zoper zavezance z zelo visokimi neporavnanimi davčnimi obveznostmi, kar nedvoumno potrjuje, da finančna uprava izvaja davčno izvršbo tudi pri največjih dolžnikih," so ob tem navedli na Finančni upravi RS (Furs).

Prvih 50 izvršb sicer glede na višino zneska skupaj znaša nekaj manj kot 19 milijonov evrov, kar po navedbah Fursa predstavlja 10 odstotkov celotnega izterjanega dolga v letošnjem letu.

Delež prostovoljno plačanih dajatev po podatkih Fursa znaša 97,4 odstotka. Kljub temu pa so letos do 30. novembra izdali tudi 190.474 sklepov o davčni izvršbi in izterjali za nekaj manj kot 190 milijonov evrov.

Postopki pri velikih dolžnikih dolgotrajnejši

Kot pravijo, pri izvajanju davčnih izvršb dosledno ravnajo v skladu z zakonodajo in načelom enakosti zavezancev pred zakonom. "Ukrepi se ne izvajajo glede na velikost ali status zavezanca, temveč glede na višino in zapadlost davčnih obveznosti ter razpoložljive podatke o premoženju dolžnika," so zapisali.

Poudarjajo, da so postopki pri velikih dolžnikih pogosto bolj zapleteni in dolgotrajni, saj "vključujejo kompleksne lastniške strukture, več vrst premoženja ter pogosto tudi mednarodne elemente", da pa to "nikakor ne pomeni, da Furs pri teh zavezancih ne ukrepa".

Tudi v prihodnje namerava Furs dosledno izvajati davčne izvršbe zoper vse dolžnike, ne glede na višino dolga, ter si prizadevati za čim večjo preglednost svojega delovanja in obveščenost javnosti, so še zapisali.

Čigav je maserati, ki ga je Snežiču zasegla finančna uprava?

Po tragični smrti Novomeščana Aleša Šutarja je sicer Furs poostril davčne izvršbe v jugovzhodni Sloveniji. Izvaja jih na terenu skupaj s policijo. Samo novembra je zarubil najmanj 14 vozil dolžnikom, katerih dolg je skupno znašal 236.000 evrov.

Kazenska ovadba za moškega, ki naj bi hujskal k nasilnemu upiranju Fursu

V začetku decembra so Fursovi uslužbenci med drugim zasegli kabriolet BMW M8, vreden okoli 100.000 evrov. Vozilo so odvzeli pravni osebi z neporavnanim davčnim dolgom in ga bodo prodali na javni dražbi, so takrat sporočili.

Furs dolg izterjava davčna izvršba zaseg dolžniki

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

RevenKapitalist
19. 12. 2025 11.19
Un bradati kriminalni sef iz fursa ne sme nic rect ker lahko ogrozi primer :) Lazljiv pajac brezobrazen je isto odgovarjal na novinarska vprasanja kot jurcek pa damjancel saj veste da ne smem komentirat tega primera odgovor enak prejsnjemu in napadi kako pa veste.... odgovarjal je z vprasanji kar pomeni da se je pocutil ogrozenega od novinarke najverjetneje upraviceno.
Odgovori
+1
1 0
Yon Dan
19. 12. 2025 11.18
Problem je v tem, da je večina davkov, neustavnih, nezakonitih, ki so navadna kraja vladajočih elit državljanom. Vključno z dohodnino, ddv, davek na delo pa je najbolj krivičen.
Odgovori
+1
1 0
bb5a
19. 12. 2025 11.16
Eden največjih ropov kadarkoli v zgodovini človeštva je "financiranje Ukrajine"...
Odgovori
+1
1 0
boslo
19. 12. 2025 11.14
Čestitke za izterjane dolgove ampak to ne zmanjšuje svi...arij pri Jankovicevih odpisih. Fursovec je včeraj dal občutek, da je z razlogom tam...
Odgovori
+4
4 0
MatPaat
19. 12. 2025 11.17
Glede na nastop, ki ga je imel je po moje že padel kak milijonček v žep od Zokija.
Odgovori
0 0
marker1
19. 12. 2025 11.14
Vprašanje za vladajoče. Zakaj šenkujemo denar v Ukrajino? Najprej smo jim dali denar, da bodo kupili rakete v ZDA, zdaj pa še novo posojilo Ukrajini. Ukrajina je bogatejša država od nas. Čehi, Poljaki in Slovaki ne bodo dali nič, čeprav so sosedi. Zakaj pa moramo mi dati? Ste že pozabili, kako smo se obrisali pod nosom v času vlade Pahorja, ko smo dali posojilo Grčiji? Imam občutek, da v Evropi pomenimo samo toliko, kolikor milijonov doniramo.
Odgovori
+2
2 0
MatPaat
19. 12. 2025 11.13
Levičarji so spet Janšo ven potegnili. Tip je vsaj nekaj odsedel za svoje grehe, Zoki ne bo nikoli pa je vsaj 6x večji lopov.
Odgovori
+3
3 0
Uporabnik1854475
19. 12. 2025 11.12
Jankov..bodo sodili meščani Lj...ko ga bodo spet ustoličili za županana na ha ha...
Odgovori
0 0
MatPaat
19. 12. 2025 11.11
Mi čakamo, da Jankovića izterjate, ne, da mu odpisujete dolgove. Ali vas drži za J.....?
Odgovori
+2
2 0
Uporabnik1854475
19. 12. 2025 11.09
Če smo pošteni, še vseeno bolj učinkoviti kot sodstvo..glede uspešno zaključenih zadev ne glede oprostitev in završb mislim
Odgovori
+1
1 0
marker1
19. 12. 2025 11.03
Kaj pa Zoki? Odpisali so mu najmanj 29 milijonih dolgov.
Odgovori
+5
5 0
ZIPPO
19. 12. 2025 11.06
Rajši so mu odpisali,kot pa izterjali od njega teh 29 milijonov,in naredili dobro za državo.Pa razumi to,če lahko.
Odgovori
+1
1 0
Greznica
19. 12. 2025 10.57
Zakaj pa ne preverijo Ivana Jufko, kam je skril ves denar od orožarskih poslov? ... zagotovo bi se najdla ogromna vsota
Odgovori
-3
5 8
marker1
19. 12. 2025 11.04
Si pa neobveščen. V Avstraliji na tretji kliniki zdaj dela fasado.
Odgovori
+6
6 0
marker1
19. 12. 2025 11.06
Pa še doma za hišo ima parkirani dve Patriji.
Odgovori
+6
6 0
Uporabnik1854475
19. 12. 2025 11.09
Bo treba pod kapco pogledat
Odgovori
0 0
Semek
19. 12. 2025 10.56
jankovic?
Odgovori
+7
8 1
NežaB
19. 12. 2025 10.56
oh, samo kriminalne zdruzbe nasega šerifa pa ni vmes.. kako prikladno kaj?
Odgovori
+6
7 1
Protoc
19. 12. 2025 10.55
Odprejo komentarje potem zaklenejo..tale hiša je skregana sama z seboj..sam dez in formacije
Odgovori
+6
7 1
travc
19. 12. 2025 10.54
Kjer je pa govora o Zelenskem se pa ne sme komentirat.
Odgovori
+7
7 0
Protoc
19. 12. 2025 10.54
Kje je Ursula in njenih 90MILIARD UKRAJINI...Pa ta nas bo pokopala...kok denarja so donirali Ukrajini v celem svet nebi bilo revnih
Odgovori
+5
8 3
Castrum
19. 12. 2025 10.54
Pred leti se je Zoki "bahal" z izjavo: Ko mi zmanjka denarja rečem Jurček, zdaj mi vrni tisto kar sem ti dal".....In temu istemu Jurčku in bratu, je država odpisala 40 milijonov €. Čisto darilo. In danes Zoki pravi, ne mešajte moje družine....
Odgovori
+17
18 1
EU Dig. Cenzura
19. 12. 2025 10.50
Aha tole je za radi TARČE včeraj. Dejte ne se hecat. PRAVILA SO ZA NEKATERA DRUGAČNA KOT ZA NAS NAVADNE SMRTNIKE! Jankovič je priznal na tuji TV da ima pod sabo tožilstvo!!!! Narod pa gl up in verjame vsemu kar mediji napišejo!
Odgovori
+16
18 2
Solatko
19. 12. 2025 10.49
seveda, FURS male lovi ko zmešan, jankovič pa se smeji, ko 40 miljonov je odpisal! Še pritožil se ni FURS. KORUPTIRANI NESPOSOBNI FURSOVCI.
Odgovori
+15
15 0
NežaB
19. 12. 2025 10.59
Ne, NESPOSOBNI smo mi Ljubljancani, ki to dopuscamo.. Ce bi “ulica zapela” bi se zgodila sprememba, tako pa lahko samo tulimo v luno
Odgovori
+5
5 0
MatPaat
19. 12. 2025 11.15
Problem je, ker mate pol Juge v LJ.
Odgovori
0 0
plejadanka
19. 12. 2025 10.48
Ravnajo po nacelu enakosti?!So pa za hece
Odgovori
+8
8 0
bibaleze
