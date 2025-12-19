Najvišji izterjani dolg Fursa letos težak 1,3 milijona evrov

Na 50. mestu po višini izterjanega dolga je bil dolg v višini nekaj več kot 220.000 evrov.

"Gre torej za izvršbe zoper zavezance z zelo visokimi neporavnanimi davčnimi obveznostmi, kar nedvoumno potrjuje, da finančna uprava izvaja davčno izvršbo tudi pri največjih dolžnikih," so ob tem navedli na Finančni upravi RS (Furs).

Prvih 50 izvršb sicer glede na višino zneska skupaj znaša nekaj manj kot 19 milijonov evrov, kar po navedbah Fursa predstavlja 10 odstotkov celotnega izterjanega dolga v letošnjem letu.

Delež prostovoljno plačanih dajatev po podatkih Fursa znaša 97,4 odstotka. Kljub temu pa so letos do 30. novembra izdali tudi 190.474 sklepov o davčni izvršbi in izterjali za nekaj manj kot 190 milijonov evrov.