Najzmogljivejša serija Samsung Galaxy Note v prodaji tudi v Sloveniji

Težko pričakovana serija Galaxy Note20 pametnih telefonov, ki vključuje dva pametna telefona – Galaxy Note20 in Galaxy Note20 Ultra, bo pri pooblaščenih Samsung partnerjih v prodaji od 21. avgusta 2020. Poleg začetka prodaje nove serije Galaxy Note20 pametnih telefonov se jzačne tudi prodaja preostalih novih Galaxy naprav, ki se odlično dopolnjujejo z novo Galaxy Note serijo: Galaxy Tab S7 in S7+ tablični računalniki ter inovativne Galaxy Buds Live brezžične slušalke.

icon-expand Galaxy Note20 Ultra serija FOTO: Arhiv proizvajalca

Serija Galaxy Note20 pametnih telefonov, ki je najzmogljivejša Note serija doslej, vključuje zmogljivosti, primerljive z namiznim računalnikom. Visokozmogljivi Galaxy Note20 Ultra je zasnovan za vse ljubitelje Note serije, ki želijo večjo zmogljivost in več produktivnosti, medtem ko Galaxy Note20 predstavlja vse, ki želijo izkoristiti vsak trenutek svojega časa, bodisi za delo bodisi za igro. »Galaxy Note je že utrdil svoj status pametnega telefona z vrhunsko zmogljivostjo. Serija Galaxy Note20 pametnih telefonov nudi vse, kar uporabniki pričakujejo, želijo in ljubijo pri Note pametnih telefonih,«je izpostavil Bernard Purkart, vodja oddelka za mobilno telefonijo pri Samsung Slovenija in dodal:»Samsung naprave in storitve so vedno zasnovane tako, da izboljšajo produktivnost, nudijo več zabave, hkrati pa omogočajo, da se posvečamo stvarem in ljudem, ki jih imamo radi. Galaxy Note20 pametni telefoni omogočajo še izboljšane izkušnje, saj omogočajo tudi povezovanje z novimi Galaxy napravami: Galaxy Tab S7 in Tab S7+, Galaxy Watch3 ter Galaxy Buds Live. Tako boste lahko delali še pametneje, živeli še bolj zdravo in komunicirali učinkoviteje.«

Oba modela serije Galaxy Note20 sta izdelana s prefinjenostjo in neverjetno udobno ležita v vaši roki. Izberete lahko med 16-centimetrskem (6,7“) zaslonom Galaxy Note20 ali 17,3-centimetrskem (6,9“) zaslonom na Galaxy Note20 Ultra. Obe velikosti omogočata široko platno za delo in ogromen zaslon za igro. Pri tem pa piko na i daje osupljiva paleta mističnih barvnih tonov za novo opredelitev dela in igre. Minimalistični dizajn odlikuje kovinsko ohišje, ki ga poudarjajo izvrstno zasnovane podrobnosti, transcendentne barve in trpežno steklo Corning® Gorilla® Glass Victus™ – najodpornejše Gorilla steklo na pametnem telefonu do zdaj. K neverjetni uporabniški izkušnji bosta nedvomno pripomogla tudi novo, izboljšano S Pen pisalo in Samsung Notes aplikacija, ki sinhronizira v OneNote na vašem osebnem računalniku in Outlook. S povezavo z Windows pa boste zagnali mobilne aplikacije tudi na svojem računalniku.

Za vse navdušence mobilnih iger pa čudovita novica - serija Galaxy Note20 pametnih telefonov dviguje igranje iger na novo raven. Zato - vsi navdušenci iger in umetniki po duši lahko prihajajoči konec tedna (27.8. – 3.9.2020) v BTC-ju preživite v družbi neverjetnega Sama Zavašnika in edinstvenega Maksima Azarkeviča. Oba bosta, vsak na svojem področju, predstavila zmogljivosti Galaxy Note20 pametnih telefonov. Prodaja serije Galaxy Note20 se v Sloveniji tako začne 21.8.2020. Priporočena maloprodajna cena za Galaxy Note20 je od 949,90 evrov in za Galaxy Note20 Ultra 256 GB od 1.299,90 evrov.

