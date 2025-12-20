Nakažejo zimski regres, zaposlenega pošljejo na bankomat in zahtevajo gotovino

Ali zimskega regresa sploh ne izplačajo, ali ga pretopijo v izplačilo nadur, ali pa izplačajo le dobro polovico in se sklicujejo na težave s poslovanjem - čeprav kujejo lepe dobičke. Nekateri delodajalci so pri kratenju pravic delavcev še bolj kreativni, poudarja Goran Lukič iz Delavske svetovalnice in izpostavlja primer. "Nekateri so celo se odločali, da bodo kombinirali izplačilo zimskega regresa s plačo. To pomeni, da če je recimo plača dva tisoč evrov - reče delodajalec, dobro, bo pa ta mesec plača 1.400. Pa bo potem regres 639 evrov - in sem na istem!"

In seveda primer, ki je javnost najbolj šokiral - zimski regres nakažejo, zaposlenega pa nato pošljejo na bankomat in zahtevajo gotovino. "To mi opažamo že leta! In to je tisto, kar je najbolj šokantno. Torej so očitno nekateri delodajalci navajeni, da glede na to, da jim uspe takšen način dela pri letnem regresu, da to naredijo še pri zimskem regresu."

Če denarja ne dobite pravočasno ali pa ga prejmete premalo - delodajalca nemudoma prijavite na inšpektorat za delo oziroma IRSD, pozivajo na pristojnem ministrstvu.

Igor Feketija, državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pravi, da v primerih, ko bi delodajalec zahteval od delavca, da mu prinese v gotovini, dejansko lahko gre za kaznivo dejanje ali pa celo več kaznivih dejanj. "Torej v vsakem primeru naj se obrnejo na IRSD in tam bodo presodli ali gre za njihovo pristojnost ali pa bodo delavca napotili na drug ustrezen organ."

Če delodajalec zaposlenega ustrahuje ali izsiljuje, pa se lahko tudi sam obrne na policijo, dodajajo na ministrstvu, kjer tovrstne manevre ostro obsojajo.

Neznanka ostaja - kaj se bo zgodilo z letošnjo božičnico - ki je že na naših računih - če zakonu ustavni sodniki prižgejo rdečo luč. "Če je to nezakonito, se bomo mogoče morali na državni ravni pogovarjat, kdo bo to škodo, ki je nastala pokril. Ne predstavljam si heroja, ki bo to božičnico poskušal preko ene poti ali pa druge dobiti nazaj," pravi Marjan Trobiš, predsednik Združenja slovenskih delodajalcev.

Kot so še potrdili na ustavnem sodišču, bi zadevo morda lahko obravnavali že prve dni novega leta.