Slovenija

Nakažejo zimski regres, zaposlenega pošljejo na bankomat in zahtevajo gotovino

Ljubljana, 20. 12. 2025 19.34 pred 26 minutami

Ema Čepon
Bankomat

Nov primer kršitev pri izplačilu obvezne božičnice: nekateri delodajalci naj bi zaposlenim decembra zmanjšali plačo, da jim za božičnico ne bi bilo treba nameniti dodatnega denarja, opozarjajo v Delavski svetovalnici. Zgroženi so tudi v združenju delodajalcev, čeprav obvezni božičnici že od samega začetka nasprotujejo.

Ali zimskega regresa sploh ne izplačajo, ali ga pretopijo v izplačilo nadur, ali pa izplačajo le dobro polovico in se sklicujejo na težave s poslovanjem - čeprav kujejo lepe dobičke. Nekateri delodajalci so pri kratenju pravic delavcev še bolj kreativni, poudarja Goran Lukič iz Delavske svetovalnice in izpostavlja primer. "Nekateri so celo se odločali, da bodo kombinirali izplačilo zimskega regresa s plačo. To pomeni, da če je recimo plača dva tisoč evrov - reče delodajalec, dobro, bo pa ta mesec plača 1.400. Pa bo potem regres 639 evrov - in sem na istem!"

In seveda primer, ki je javnost najbolj šokiral - zimski regres nakažejo, zaposlenega pa nato pošljejo na bankomat in zahtevajo gotovino. "To mi opažamo že leta! In to je tisto, kar je najbolj šokantno. Torej so očitno nekateri delodajalci navajeni, da glede na to, da jim uspe takšen način dela pri letnem regresu, da to naredijo še pri zimskem regresu."

Če denarja ne dobite pravočasno ali pa ga prejmete premalo - delodajalca nemudoma prijavite na inšpektorat za delo oziroma IRSD, pozivajo na pristojnem ministrstvu.

Igor Feketija, državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pravi, da v primerih, ko bi delodajalec zahteval od delavca, da mu prinese v gotovini, dejansko lahko gre za kaznivo dejanje ali pa celo več kaznivih dejanj. "Torej v vsakem primeru naj se obrnejo na IRSD in tam bodo presodli ali gre za njihovo pristojnost ali pa bodo delavca napotili na drug ustrezen organ."

Če delodajalec zaposlenega ustrahuje ali izsiljuje, pa se lahko tudi sam obrne na policijo, dodajajo na ministrstvu, kjer tovrstne manevre ostro obsojajo. 

Neznanka ostaja - kaj se bo zgodilo z letošnjo božičnico - ki je že na naših računih - če zakonu ustavni sodniki prižgejo rdečo luč. "Če je to nezakonito, se bomo mogoče morali na državni ravni pogovarjat, kdo bo to škodo, ki je nastala pokril. Ne predstavljam si heroja, ki bo to božičnico poskušal preko ene poti ali pa druge dobiti nazaj," pravi Marjan Trobiš, predsednik Združenja slovenskih delodajalcev.

 Kot so še potrdili na ustavnem sodišču, bi zadevo morda lahko obravnavali že prve dni novega leta.

11. iskalna akcija neuspešna: prostovoljci, policisti, gasilci, droni, psi

AugustLandmesser
20. 12. 2025 19.58
delavec se težko upre delodajalcu...zato je večina
Odgovori
0 0
AugustLandmesser
20. 12. 2025 19.59
večina delavcev raje tiho...ker imajo potem same probleme s strani šefa...
Odgovori
0 0
St. Gallen
20. 12. 2025 19.57
Svicarji so bolj pametni, vi pa se jim ne zelite prodruziti. Plesite
Odgovori
0 0
BeGood
20. 12. 2025 19.56
So pa tudi delodajalci, ki so lani dali delavcem 2-3x toliko božičnice, kot je sedaj uzakonjena, letos pa le obvezni del.
Odgovori
0 0
suleol
20. 12. 2025 19.55
se bo ze umirilo kot z regresom pustmo teh par balkanskih lastnikov kinizkoriscajo ze tko revne delavce oni pa mecke vikende pa jadrnice uredu je
Odgovori
+1
1 0
pope p
20. 12. 2025 19.52
in vse lepo potiho... da pa bi napisali firme in imena šefov to pa smrdi.. v momentu bi rešili vse
Odgovori
+3
3 0
enapi
20. 12. 2025 20.00
Mora biti res preverjena informacija. Drugače lahko sledijo tožbe. Tu pa gre vseeno za rumeni tisk.
Odgovori
0 0
Uporabnik1921539
20. 12. 2025 19.52
to je vse pricakovano.Pticarji.....ne gre na silo.Kaj vam ni jasno?
Odgovori
-1
1 2
BBcc
20. 12. 2025 19.49
Pa kdo je tako nor, da bi jim dal denar nazaj.😅
Odgovori
+1
2 1
Muratti007
20. 12. 2025 19.47
Golob pravi zimski regres za vse ? Jest sm mali s.p. božičnice sm izplačal so si jo zaslužili ne morem rečt da ne... kje pa je moja božičnica če Golob tko lepo to tala...
Odgovori
+2
5 3
pope p
20. 12. 2025 19.55
ti imaš ves dobiček ne jamraj.. lahko pa se mi ga daš in ti jaz vsako leto dam bozicnico..
Odgovori
+1
2 1
enapi
20. 12. 2025 19.58
Joj to lajanje. Koliko si kupil na račun firme in uporabil drugje?
Odgovori
0 0
Groucho Marx
20. 12. 2025 19.58
Ja pope seveda. Gromozanski dobički so pri spjih ustavno zajamčena kategorija. 😅🤣😅🤣 Kar izvoli, spja si odpreš v eni uri, na vratih te pa že čaka naročilnica za jahto
Odgovori
0 0
gonisetaubi
20. 12. 2025 19.47
nekateri so od 1000 eur božićnice letos dobili kar je obvezno..živela soboda
Odgovori
-3
0 3
pope p
20. 12. 2025 19.56
lažeš k bolj nebi mogel
Odgovori
0 0
Oliguma
20. 12. 2025 19.46
Najprej bi takemu dal eno na peso in rekel na svidenje...
Odgovori
+5
6 1
peT99
20. 12. 2025 19.46
podjetji, ki svojim zaposlenim nista izplačali regresa in božičnice sta ekoinfo d.o.o. in infotrans d.o.o. ... le pogumno naprej, ta informacija je preverjena. Ne lapajte v tri dni, z imeni ven pa bodo mogoče spremembe...
Odgovori
+5
5 0
petka5
20. 12. 2025 19.44
Samo postenje je teh nasih delodajalcev... grozljivka so
Odgovori
+3
4 1
Uporabnik1854475
20. 12. 2025 19.41
In na koncu delavec ki se upa zoperstavit ostane brez božicnice in brez službe
Odgovori
+5
6 1
kita 1111
20. 12. 2025 19.40
Če je temu res tako objavit imena podjetij
Odgovori
+10
10 0
First Last
20. 12. 2025 19.40
Za mikro podjetja, ki niso na trgu ze en cas, ne bi smelo. veljat. Drugace pa. cisto prav, tistim katerim preprosto ne gre da bi placal dostojno, naj zaprejo. Ljudje dajejo in namenjajo svoj
Odgovori
+1
1 0
First Last
20. 12. 2025 19.41
Dragocen cas, in zivce, 8 ir delovnika potegne za sabo realnih 11 ur, zjutraj prej cst
Odgovori
0 0
Groucho Marx
20. 12. 2025 20.00
A potem naj zapre tudi ukc? Ne gre jim že nekaj časa. Pa tudi pernati je za izplačilo rabil samurajske jene.
Odgovori
0 0
biggie33
20. 12. 2025 19.40
Upam, da se razkrijejo imena teh podjetij.. seveda šele, ko bodo dokazi.. en bi mogu na skrivaj posnet pa v medijih objavit.. sodstvo itak ne deluje, tako da na njih se ne zanašati..
Odgovori
+2
2 0
peresni
20. 12. 2025 19.33
Delodajalci z vso podporo SDS in NSi v vsem svojem blišču. Delavci...ne pustite se jim!!!!
Odgovori
-4
5 9
Groucho Marx
20. 12. 2025 19.37
Spet natolcuješ, peresna frenkica. Tebe bi morali banat.
Odgovori
+2
6 4
jazpatipažidanamarela
20. 12. 2025 19.39
A niso problem zemljaki?
Odgovori
+0
1 1
bibaleze
