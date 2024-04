Nakit DoDo. Praznovanje ljubezni.

OGLAS

Vabljeni na praznovanje v Ljubljani med 15. in 20. aprilom v draguljarni Malalan Nazorjeva. Prepoznavne linije nakita in značilni ljubki obeski izražajo vrednote znamke DoDo , gradijo skupnosti in ujamejo posebne trenutke. Šik nakit te milanske draguljarske hiše je zasnovan z namenom, da se ga sestavlja, kombinira in prilagaja, s čimer povzdigne vsakodnevni izgled vsake sodobne ženske. Spodbuja raznolikost in samoizražanje, saj verjame, da je pristnost tisto, kar je najlepši dragulj v nas samih. V Sloveniji je na voljo ekskluzivno v draguljarni Malalan Nazorjeva .

Očarljivost nakita DoDo Med najbolj prepoznavnimi kolekcijami nakita DoDo so Animal and Nature , Dreams and Luck , Granelli and Rondelle , Bollicine , Stellina , Bazaar in Nodo . Ideja, kako ujeti sporočilo v gram zlata, je očarala mnoge mlade navdušence in še danes si te očarljive kose želijo, jih podarjajo, zbirajo in z njimi ustvarjajo svoje unikatne zgodbe. Ta čarobni nakit in vse nove kolekcije so vse bolj modularne, lahko jih sestavljate, kombinirate ali z darilom posredujete svoje sporočilo, ki bo ostalo za vedno.

Nakit DoDo pri Malalan Nazorjeva Draguljarna Malalan Nazorjeva med drugim ponuja nakit italijanske draguljarske znamke DoDo , ki je znana po svojih igrivih obeskih za verižice ali zapestnice. Izdelani so iz odgovorno nabavljenih surovin, še posebno srebra in zlata, njihovi motivi pa vključujejo vse od črk, živali in nebesnih znamenj do simbolov ljubezni. 30-letnica znamke DoDo je zavidljiv mejnik za ta izjemno priljubljen nakit, ki očara na prvi pogled in skoraj vedno pristane na listi želja.

Prijazno vabljeni, da se nam pridružite pri praznovanju 30 letnice nakita DoDo v času med 15. in 20. aprilom v draguljarni Malalan Nazorjeva. Čakajo vas sladka presenečenja, prisrčna darila ob nakupu, ki vas ne bodo pustila ravnodušnih. Veselimo se vašega obiska!

