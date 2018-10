Nakit: od granule zlata do dragocenega prstana

Obiskali smo Zlatarno Celje, ki se s proizvodnjo nakita ukvarja že več kot 170 let, da vam predstavimo tehnični postopek izdelave prstanov z dragimi kamni. Lani so razvili 100 modelov zlatega in 60 modelov srebrnega nakita. Letno proizvedejo okoli 100.000 kosov nakita ter okoli 20.000 zlatih naložbenih ploščic.