Župan Občine Moravče Milan Balažic je v začetku januarja opozoril, da Termit vse od leta 2000 na območju nekdanjega odkopa kremenovega peska v občini odlaga odpadni gradbeni material, med katerim so se znašli tudi azbest, steklena volna, plastika in različna olja. V zadnjih dveh letih pa naj bi na tamkajšnji deponiji zakopavali tudi strupene odpadke s pogorišča Kemisa.

'Poročilo je zavajujoče'

Podjetji Termit in Kemis sta očitke zavrnili, inšpekcija za okolje in naravo državnega inšpektorata za okolje in prostor pa je 16. januarja opravila izredni inšpekcijski nadzor. Ta ni pokazal nepravilnosti, so v začetku tedna povedali na ministrstvu za okolje in prostor.

Predstavniki Ljudske iniciative Moravče in župan inšpektorjem očitajo sprenevedanje. Poročilo je zavajajoče in ne izkazuje dejanskega stanja ravnanja z odpadki na območju podjetja Termit, so zapisali po poročanju STA.

Kot opozarjajo, se na deponiji ne analizirajo naključno izbrani materiali, pač pa tisti, ki jih Termit sam pripravi vnaprej."Naključno izbrani materiali so pokazali na celo vrsto nepravilnosti,"piše v pismu ministrstvu.

Zmotilo jih je tudi dejstvo, da je bil inšpekcijski nadzor opravljen v enem samem dnevu. Pregledati oz. opraviti korekten nadzor nad delovanjem podjetja v tako kratkem času se jim zdi nemogoče, ob čemer se sprašujejo, ali ni bil morda opravljen le pregled pisne dokumentacije. Od inšpektorjev želijo prav tako izvedeti, kako je mogoče, da se mnenja Agencije RS za okolje (Arso) in inšpektorata pogosto izključujejo.

Agencija je denimo v 28. januarja izdanem dokumentu opozorila na možnost, da lahko na določenih območjih onesnaženje prehaja v tla ter podzemne in površinske vode. "Dokaz za to so tudi najdeni plavajoča olja in pene v površinskih vodah v času vzorčenja na vzhodnem delu območja," občani navajajo zapis Arsa.