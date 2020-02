Naključno na Teološki fakulteti

Že ko sem prišla na faks, so me zelo prijazno pozdravljali in marsikdo je z mano malo pokramljal – ne samo kolegice in kolegi v naši predavalnici, ampak tudi profesorji pa študentje iz višjih letnikov. Večina nas je bila laikov z vseh koncev in celo različnih generacij. Nekateri poduhovljeni, molčeči iskalci resnice, drugi vedri, klepetavi, preprosti mladi ljudje.

In potem doživiš, da se predavanja (in izpiti) lahko začnejo tudi z blagoslovom. Uvidiš, da ni nič narobe, če dvomiš – te vsaj zanima! Poučiš se, da je Sveto pismo knjiga, ki je nastala v določenem času in na določnem kraju in da jo lahko preučujemo, raziskujemo in se sprašujemo o njej. Odkriješ, kako pripadniki drugih religij razumejo svet. Dojameš, da življenje res ni praznik in da je človek zapleteno telesno in duševno bitje. Potrdiš spoznanje, da nisi nadarjen za jezike, pa četudi tako stare, kot je latinščina, ampak se ne vdaš! Ugotoviš, da »ius niso šmarnice«, in naučiš se lotevati zapletenih teološko-filozofskih razprav. Opaziš, da imaš priložnost poslušati predavatelje, ki bi jih bile vesele svetovne univerze, pa vendarle ostajajo tu, predajajo znanje nam in so človeški. In počasi razumeš, da ti vsa simbolika, mogočnost in sijajnost liturgij nič ne pomagajo, če ne prepoznaš Božjega v najpreprostejšem sočloveku. Spoznaš, da ti je na voljo zelo globok vodnjak znanja, ti pa se odločaš, ali boš zajemal z vedrom ali s kavno skodelico – vodnjak pa ostaja svež in ob njem je vedno prostor, da se okrepčaš.