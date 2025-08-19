Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija
Oglas

Nakup ali izdelava kamina po meri

Ljubljana, 19. 08. 2025 14.26 | Posodobljeno pred 12 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
P.R.
Komentarji
0

Nakup novega kamina je odločitev za celo življenje. Zato izberite podjetje z izkušnjami in referencami. Kamini so naša strast.

Razmišljate o nakupu novega kamina? Odlična odločitev, saj kamin v vaš dom vnese toplino, udobje in estetiko. A pri izbiri ne gre le za izgled – gre za naložbo, ki bo vaš dom krasila še desetletja, morda pa navdušuje celo še naslednje generacije. Zato njegovo izdelavo zaupajte preverjenim strokovnjakom.

Trend kamini

Zakaj izdelavo kamina prepustiti ekipi Trend-kamini.si?

- Popolna prilagoditev vašim željam in potrebam

Iščete bolj moderen kotni kamin ali bolj klasičen prostostoječi kamin na drva? V naši ponudbi imamo več kot 300 različnih kaminov in peči, od tistih na drva do tistih na pelete, od toplozračnih do toplovodnih, pa tudi kaminskih vložkov, notranjih, zunanjih kaminov ...

Kliknite tukaj za ogled 300+ kaminov in kaminskih peči iz ponudbe.

Kontaktirajte nas za individualni posvet in 3D izris in si oglejte končno rešitev še pred dokončno potrditvijo projekta.

Trend kamini

- Celostna storitev na enem mestu

Usklajevanje projekta z različnimi mojstri je običajno za naročnika zelo zahtevno, pogosto pa ravno zaradi tega tudi celoten projekt traja bistveno več časa kot bi sicer. Pri nas poskrbimo za celotno storitev – od svetovanja, načrtovanja do izdelave in profesionalne vgradnje. Vedno seveda tudi počistimo za sabo, tako da po našem odhodu že lahko uživate v novi pridobitvi.

- Hitra montaža

Od vaše potrditve do montaže v manj kot mesecu dni.

Trend kamini

- Številne zadovoljne stranke

Nekaj mnenj zadovoljnih strank smo objavili na naši spletni strani, še bistveno več pa jih najdete, če naše podjetje poiščete na Googlu. Z oceno 4,8 od 5 zvezdic smo med najbolje ocenjenimi ponudniki kaminov v Sloveniji, kar vam zagotavlja, da ste pri nas v dobrih rokah.

- Izkušeni mojstri so garancija za vaše zadovoljstvo

Naši mojstri imajo več kot 20 let izkušenj, zato jim nikoli ne zmanjka znanja in idej. Prepričani smo, da bodo vaše ideje še nadgradili in z vašo potrditvijo boste dobili odličen izdelek.

Med našimi zadovoljnimi strankami najdete tudi bivšega predsednika Slovenije, g. Boruta Pahorja, ki je svojo pozitivni izkušnjo z našim podjetjem delil na svojem Instagram profilu:

Trend kamini

Ne veste, kateri tip kamina bi bil pravi za vas?

Kamini na drva ustvarijo najbolj pristno toploto in vonj po lesu ter prijetno vzdušje. Kamin na pelete pa je sodobna izbira, saj omogoča avtomatsko regulacijo gorenja, enostavno upravljanje in visoko energetsko učinkovitost. Bi se v vaš prostor najbolje umestili toplozračni kotni kamini? Ali pa enostavno le kaminski vložki, ki jih potem samo ogradite po svojih željah? Mogoče pa bi v vašem primeru bila prava izbira električni kamin kot pri g. Pahorju?

V naši ponudbi najdete vse naštete tipe in še mnogo več – zato nas pokličite in pomagali vam bomo izbrati takšen kamin, ki bo najbolj ustrezal vam, vašemu prostoru in vašemu načinu življenja.

Trend kamini

Veseli bomo tudi vašega obiska v našem razstavnem salonu na Foersterjevi ulici 10 v Novem mestu.

Ne spreglejte akcijske ponudbe

Pri Trend Kamini redno pripravljamo posebne akcije in ugodnosti za naše stranke.

Čeprav osebno verjamemo, da pri nakupu kamina cena ni med glavnimi odločitvenimi faktorji, saj kupujete izdelek za celo življenje in ne le za leto ali dve, pa mogoče najdete ravno vaš sanjski kamin še po nekoliko bolj ugodni ceni.

Kliknite na trend-kamini.si in preverite, katere akcijske ponudbe so trenutno na voljo.

Trend kamini

 

Naročnik oglasne vsebine je Dominatus d.o.o. za Trend Kamini d.o.o.

trend kamini izdelava po meri borut pahor
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1189