Nakup ali izdelava kamina po meri

Nakup novega kamina je odločitev za celo življenje. Zato izberite podjetje z izkušnjami in referencami. Kamini so naša strast.

Razmišljate o nakupu novega kamina? Odlična odločitev, saj kamin v vaš dom vnese toplino, udobje in estetiko. A pri izbiri ne gre le za izgled – gre za naložbo, ki bo vaš dom krasila še desetletja, morda pa navdušuje celo še naslednje generacije. Zato njegovo izdelavo zaupajte preverjenim strokovnjakom.

Zakaj izdelavo kamina prepustiti ekipi Trend-kamini.si?

- Popolna prilagoditev vašim željam in potrebam Iščete bolj moderen kotni kamin ali bolj klasičen prostostoječi kamin na drva? V naši ponudbi imamo več kot 300 različnih kaminov in peči, od tistih na drva do tistih na pelete, od toplozračnih do toplovodnih, pa tudi kaminskih vložkov, notranjih, zunanjih kaminov ... Kliknite tukaj za ogled 300+ kaminov in kaminskih peči iz ponudbe. Kontaktirajte nas za individualni posvet in 3D izris in si oglejte končno rešitev še pred dokončno potrditvijo projekta.

- Celostna storitev na enem mestu Usklajevanje projekta z različnimi mojstri je običajno za naročnika zelo zahtevno, pogosto pa ravno zaradi tega tudi celoten projekt traja bistveno več časa kot bi sicer. Pri nas poskrbimo za celotno storitev – od svetovanja, načrtovanja do izdelave in profesionalne vgradnje. Vedno seveda tudi počistimo za sabo, tako da po našem odhodu že lahko uživate v novi pridobitvi. - Hitra montaža Od vaše potrditve do montaže v manj kot mesecu dni.

- Številne zadovoljne stranke Nekaj mnenj zadovoljnih strank smo objavili na naši spletni strani, še bistveno več pa jih najdete, če naše podjetje poiščete na Googlu. Z oceno 4,8 od 5 zvezdic smo med najbolje ocenjenimi ponudniki kaminov v Sloveniji, kar vam zagotavlja, da ste pri nas v dobrih rokah. - Izkušeni mojstri so garancija za vaše zadovoljstvo Naši mojstri imajo več kot 20 let izkušenj, zato jim nikoli ne zmanjka znanja in idej. Prepričani smo, da bodo vaše ideje še nadgradili in z vašo potrditvijo boste dobili odličen izdelek. Med našimi zadovoljnimi strankami najdete tudi bivšega predsednika Slovenije, g. Boruta Pahorja, ki je svojo pozitivni izkušnjo z našim podjetjem delil na svojem Instagram profilu:

Ne veste, kateri tip kamina bi bil pravi za vas?

Kamini na drva ustvarijo najbolj pristno toploto in vonj po lesu ter prijetno vzdušje. Kamin na pelete pa je sodobna izbira, saj omogoča avtomatsko regulacijo gorenja, enostavno upravljanje in visoko energetsko učinkovitost. Bi se v vaš prostor najbolje umestili toplozračni kotni kamini? Ali pa enostavno le kaminski vložki, ki jih potem samo ogradite po svojih željah? Mogoče pa bi v vašem primeru bila prava izbira električni kamin kot pri g. Pahorju?

V naši ponudbi najdete vse naštete tipe in še mnogo več – zato nas pokličite in pomagali vam bomo izbrati takšen kamin, ki bo najbolj ustrezal vam, vašemu prostoru in vašemu načinu življenja.

Veseli bomo tudi vašega obiska v našem razstavnem salonu na Foersterjevi ulici 10 v Novem mestu.

Ne spreglejte akcijske ponudbe

Pri Trend Kamini redno pripravljamo posebne akcije in ugodnosti za naše stranke. Čeprav osebno verjamemo, da pri nakupu kamina cena ni med glavnimi odločitvenimi faktorji, saj kupujete izdelek za celo življenje in ne le za leto ali dve, pa mogoče najdete ravno vaš sanjski kamin še po nekoliko bolj ugodni ceni. Kliknite na trend-kamini.si in preverite, katere akcijske ponudbe so trenutno na voljo.

