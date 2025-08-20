Svetli način
Slovenija

Poklukar: Pogodbo bomo podpisali v naslednjih dneh

Ljubljana, 20. 08. 2025 15.08 | Posodobljeno pred 18 minutami

Minister Poklukar je zatrdil, da vztraja pri podpisu pogodbe za dobavo dveh helikopterjev za nujno medicinsko pomoč. Kot pravi, bodo pogodbo z izbranim ponudnikom Leonardo slovesno podpisali na Brniku v prihodnjih dneh. Nakupu sicer nasprotuje del stroke, opozicija in celo del poslancev koalicije. Na KPK pa so na podlagi prijave uvedli predhodni preizkus. Minister Poklukar zadržkov za podpis nima, glede očitkov o korupciji pa pravi, da bo v pogodbi protukorupcijska klavzula.

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je danes poudaril, da smo tik pred podpisom pogodbe s podjetjem Leonardo za nakup dveh helikopterjev za namene nujne medicinske pomoči. "Naj povem, da bomo podpisali pogodbo v naslednjih dneh," je poudaril in dodal, da bo podpis potekal na letališču Brnik, v letalski policijski enoti, najverjetneje prihodnji teden. "V tem trenutku se še usklajujemo z italijanskim proizvajalcem Leonardo za te zadnje podrobnosti, kar se tiče pogodbenega razmerja in pa seveda podrobnosti pogodbe," je dodal. 

"Veselim se, da bomo prišli do teh dveh helipoterjev. Vlada Roberta Goloba je to tudi obljubila," je dejal. Kot poudarja, gre za pomemben korak k vzpostavitvi sistema HNMP.

Boštjan Poklukar
Boštjan Poklukar FOTO: POP TV

Poklukar je današnjo izjavo za medije sklical v odgovor na razpravo o izbranih helikopterjih v javnosti, ki jo spremljajo kritike o domnevni neprimernosti plovil in pozivi k preklicu javnega naročila. A minister za notranje zadeve Poklukar vztraja: "Javno naročilo je bilo izvedeno zakonito, transparentno in strokovno. Na javno naročilo ni bilo pritožbe ponudnika Airbus. Zadeva je pravnomočna. Stroka je bila maksimalno upoštevana v njihovih zahtevah." Zato, kot pravi, ni ovir, da podpiše pogodbo s proizvajalcem Leonardo.

Spomnil je, da je policija po istem postopku kupila že tri helikopterje, enega v času njegovega prvega ministrovanja, drugega v času ministra Aleša Hojsa in tretjega v času ministrice Tatjane Bobnar. Znova je izpostavil, da so helikopterji, ki jih danes uporabljajo za gorsko reševanje in HNMP transportni, nova helikopterja pa bosta namenska in certificirana za HNMP. Jasnega odgovora na vprašanje, ali bosta nova helikopterja torej imela dodaten prostor za glavo pacienta za potrebe intubacij, ni podal, je pa večkrat ponovil, da ustrezata standardom, da so stroko upoštevali v največji možni meri in da ne ve, zakaj so se reševalci s kritikami oglasili šele po zaključenem javnem naročilu oziroma izbiri ponudnika.

V nasprotovanju nakupu helikopterjev vidi še "zadnji poskus privatizacije storitve HNMP". Ob očitkih o korupciji pa je javno pozval vse, da prijavijo kakršnekoli sume pristojnim organom – Policiji, Komisiji za preprečevanje korupcije, a konkretno, z imeni, priimki in dejstvi. 

KPK uvedel predhodni preizkus

Eno prijavo so sicer dobili na Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK). Kot so danes pojasnili na KPK prijava očita kršitve integritete, zlorabe položaja in omogočanje neupravičene koristi določenemu ponudniku pri tem javnem naročilu. Uvedli so predhodni preizkus. Poklukar ob tem pravi, da bo pogodba z Leonardom vsebovala protikorupcijsko klavzulo in če bo ugotovljeno, da je kaj narobe, bo ta klavzula tudi uveljavljena.

Na pobudo poslancev SD za razveljavitev nakupa helikopterjev pa bo odgovoril in jim vse pojasnil, je napovedal.

Na KPK so danes sicer še navedli, da komisija za sam postopek javnega naročanja ni pristojna, so pa že večkrat opozorili, da bi morala biti prednaročniška faza, se pravi, ko naročnik ugotavlja potrebe, analizira trg, določa specifikacije, bolj transparentna.

Nakup težak 32 milijonov evrov

Na razpisu ministrstva za notranje zadeve za nakup dveh reševalnih helikopterjev, ki je bil objavljen 14. maja, je ministrstvo izbralo ponudbo podjetja Leonardo v višini 31.964.000 evrov z DDV. Drugi ponudnik Airbus Helicopters Deutschland pa s svojo ponudbo v višini 30.365.087 evrov z DDV po navedbah ministrstva ni v celoti ustrezal zahtevam naročila. Odločitev o izbiri ponudnika je postala pravnomočna 9. avgusta.

V sekciji reševalcev v zdravstvu, ki deluje pod okriljem zbornice zdravstvene in babiške nege, ves čas opozarjajo, da njihova izhodišča in kriteriji v okviru razpisa niso bili upoštevani. Kot glavni problem izpostavljajo, da izbrani helikopterji ne omogočajo oskrbe bolnika z več strani.

Štirje poslanci SD Poklukarja pozvali k razveljavitvi razpisa za nakup helikopterjev

Poslanci SD Meira Hot, Damijan Bezjak Zrim, Bojana Muršič in Jonas Žnidaršič so na ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja naslovili poslansko pobudo za razveljavitev razpisa za nakup dveh helikopterjev. V njej so zahtevali, da ministrstvo objavi nov razpis za helikopterja, ki bosta zadoščala minimalnim kriterijem stroke.

Štirje poslanci so zapisali, da so se na njih obrnili predstavniki reševalcev in urgentnih zdravnikov. Kot so navedli, v sekciji za urgentno medicino pri Slovenskem zdravniškem društvu trdijo, da na razpisu izbrana helikopterja ne podpirata komunikacijskega sistema z dispečersko službo zdravstvenega sistema, temveč imata sistem, ki ga uporablja policija.

Heliport UKC Ljubljana
Heliport UKC Ljubljana FOTO: Bobo

Na ministrstvu za notranje zadeve so očitke predstavnikov sekcije za urgentno medicino in predstavnikov sekcije reševalcev v zdravstvu večkrat zanikali. Poudarili so, da so vse zahteve stroke upoštevali v največji možni meri. Na očitek, da izbrana helikopterja nimata dovolj prostora za oskrbo glave z vseh strani, je vodja letalske policijske enote Dejan Kink odgovoril, da proizvajalec Leonardo izpolnjuje standard EN 13718, ki je določen za helikoptersko nujno medicinsko pomoč, kar izkazuje s certifikatom.

Namenska helikopterja za nujno medicinsko pomoč, ki ju bo ministrstvo za notranje zadeve kupilo od družbe Leonardo, naj bi v Slovenijo prispela oktobra 2027 in februarja 2028.

helikopterji nakup helikopterjev boštjan poklukar razpis
