Nakup reševalnih helikopterjev tudi pod drobnogledom KPK

"Bom zelo iskren. V naši poslanski skupini ali stranki nismo našli nekih zelo jasnih indicev, da bi bilo kaj narobe s tem poslom," je ocenil Matej Tašner Vatovec iz Levice.

"V Gibanju Svoboda smo mnenja, da glede na to, katere informacije smo dobili, da z razpisom ni bilo nič narobe, " je povedala Tereza Novak , poslanka GS.

Ali je upor štirih poslancev SD tudi stališče predsednika stranke in preostalih njihovih poslancev? Kot pravijo, podpis štirih še ne pomeni, da preostali poslanci pobude ne podpirajo. In še, da pobuda odraža upravičeno skrb glede nakupa, o katerem si javnost zasluži jasnost in transparentnost. Takšna pa je trenutna ocena njihovih partnerjev:

Najbolj bistveno pa bo, ali bodo poškodovanci od teh helikopterjev imeli korist. Pa jo bodo – glede na kritike reševalcev, ki že več tednov opozarjajo na tehnične pomanjkljivosti nabavljenih helikopterjev – torej imeli?

"Seveda je vsak dvom ali pomislek nekih strokovnjakov vreden obravnave, ampak stroka tukaj ni enotna, niso vsi enotnega mnenja in vsa pojasnila, ki smo jih mi dobili, tudi na podlagi teh dvomov, so po našem mnenju zadostna," meni Novakova.

Katera stroka je italijanskega ponudnika izbrala, še ni povsem jasno. Na notranjem ministrstvu naše vprašanje o sestavi strokovne komisije že teden dni obravnavajo po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja.

"Jaz osebno, pa tudi v stranki, nismo dovolj usposobljeni, da ocenimo, ali ti helikopterji ustrezajo namenu. Kot rečeno, kot razumemo stvar, je policija to nabavljala za neko dvojno rabo, se pravi, da bodo ti helikopterji služili tako policiji kot za primere reševanja. V teh primerih mora biti seveda ta helikopter ustrezno opremljen za oboje," pravi Vatovec.

To sicer ne drži. Helikopterji so namenski in bodo uporabljeni izključno za nujno medicinsko pomoč. Iz Levice so nam naknadno poslali pojasnilo, da je vodja poslancev v izjavi napačno uporabil izraz helikopterji za dvojno rabo. Se bodo pa o tem bržkone pogovarjali v četrtek na prvi popočitniški koalicijski koordinaciji.

"Obe ministrstvi – mislim, da morata tako zdravstvena ministrica kot minister za notranje zadeve jasno javnosti povedati, ali ta dva helikopterja ustrezata temu, čemur sta namenjena /.../ in ko bomo dobili te odgovore, bomo pomirjeni ali pa zaskrbljeni," je še dodal.

Na notranjem ministrstvu pa tudi danes pravijo, da je odločitev pravnomočna, da so jo sprejeli zakonito in transparentno, zato ni nobenih razlogov, da bi razpis razveljavili, kot zahtevajo tudi v opozicijskih strankah.

Prijavo v zvezi s tem primerom so medtem prejeli na protikorupcijski komisiji, uvedli bodo predhodni preizkus.