Nakup reševalnih helikopterjev tudi pod drobnogledom KPK

Ljubljana, 19. 08. 2025 20.15 | Posodobljeno pred 1 uro

Žana Vertačnik
7

Kaj bo sledilo uporu poslanske četverice Socialnih demokratov, ki od notranjega ministra Boštjana Poklukarja zahteva, da prekliče nakup dveh helikopterjev za nujno medicinsko pomoč? Medtem ko vodstvo Socialnih demokratov pravi, da poslanska pobuda odraža upravičeno skrb glede nakupa, poslanci Gibanja Svoboda branijo tako Poklukarja kot tudi razpis. Niti v najmanjši koalicijski partnerici Levici ta trenutek še ne vidijo razlogov, da bi razpis ustavili. In kakšna bo poteza protikorupcijske komisije?

Ali je upor štirih poslancev SD tudi stališče predsednika stranke in preostalih njihovih poslancev? Kot pravijo, podpis štirih še ne pomeni, da preostali poslanci pobude ne podpirajo. In še, da pobuda odraža upravičeno skrb glede nakupa, o katerem si javnost zasluži jasnost in transparentnost. Takšna pa je trenutna ocena njihovih partnerjev:

"V Gibanju Svoboda smo mnenja, da glede na to, katere informacije smo dobili, da z razpisom ni bilo nič narobe," je povedala Tereza Novak, poslanka GS.

"Bom zelo iskren. V naši poslanski skupini ali stranki nismo našli nekih zelo jasnih indicev, da bi bilo kaj narobe s tem poslom," je ocenil Matej Tašner Vatovec iz Levice.

Helikopter za reševanje
Helikopter za reševanje FOTO: Posnetek videa

Najbolj bistveno pa bo, ali bodo poškodovanci od teh helikopterjev imeli korist. Pa jo bodo – glede na kritike reševalcev, ki že več tednov opozarjajo na tehnične pomanjkljivosti nabavljenih helikopterjev – torej imeli?

"Seveda je vsak dvom ali pomislek nekih strokovnjakov vreden obravnave, ampak stroka tukaj ni enotna, niso vsi enotnega mnenja in vsa pojasnila, ki smo jih mi dobili, tudi na podlagi teh dvomov, so po našem mnenju zadostna," meni Novakova.

Katera stroka je italijanskega ponudnika izbrala, še ni povsem jasno. Na notranjem ministrstvu naše vprašanje o sestavi strokovne komisije že teden dni obravnavajo po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja.

"Jaz osebno, pa tudi v stranki, nismo dovolj usposobljeni, da ocenimo, ali ti helikopterji ustrezajo namenu. Kot rečeno, kot razumemo stvar, je policija to nabavljala za neko dvojno rabo, se pravi, da bodo ti helikopterji služili tako policiji kot za primere reševanja. V teh primerih mora biti seveda ta helikopter ustrezno opremljen za oboje," pravi Vatovec.

To sicer ne drži. Helikopterji so namenski in bodo uporabljeni izključno za nujno medicinsko pomoč. Iz Levice so nam naknadno poslali pojasnilo, da je vodja poslancev v izjavi napačno uporabil izraz helikopterji za dvojno rabo. Se bodo pa o tem bržkone pogovarjali v četrtek na prvi popočitniški koalicijski koordinaciji.

"Obe ministrstvi – mislim, da morata tako zdravstvena ministrica kot minister za notranje zadeve jasno javnosti povedati, ali ta dva helikopterja ustrezata temu, čemur sta namenjena /.../ in ko bomo dobili te odgovore, bomo pomirjeni ali pa zaskrbljeni," je še dodal.

Na notranjem ministrstvu pa tudi danes pravijo, da je odločitev pravnomočna, da so jo sprejeli zakonito in transparentno, zato ni nobenih razlogov, da bi razpis razveljavili, kot zahtevajo tudi v opozicijskih strankah. 

Prijavo v zvezi s tem primerom so medtem prejeli na protikorupcijski komisiji, uvedli bodo predhodni preizkus.

helikopter policijski nakup razpis
KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
yanay
19. 08. 2025 21.53
+1
Že zadnjič sem zapisal, da stroka sploh ni imela dostopa, ko se je odločalo o nabavi helikopterja. Če bi ga imela, bi pri nabavi upoštevali vse pripombe stroke. Pa jih niso in sedaj se stroka upravičeno sprašuje, komu služi nabava neustreznih helikopterjev? In če so helikopterji neustrezni po strokovnih kriterijih, potem se samo reševanje predvsem naslanja na improvizacijo, kar je pa daleč od ustreznosti pravočasne pomoči!
ODGOVORI
1 0
ap100
19. 08. 2025 21.50
+1
vzdrževanje golobnjaka očitno ni ravno poceni zato je treba pobirati povsod
ODGOVORI
1 0
Zagorac
19. 08. 2025 21.45
Kaj pri nas res ne more prit do nakupa, da nena nekdo nekje nekaj pod mizo v žep pospravi ??
ODGOVORI
0 0
25.maj
19. 08. 2025 21.30
+0
ah, dejte no, za naše pa ja ne bomo komplicirali
ODGOVORI
1 1
EU Dig. Cenzura
19. 08. 2025 21.25
+2
Nic ne bo in nic se ne bo zgodilo. vazno da se bere in ljudje jamrajo se prepirajo….
ODGOVORI
3 1
joc771
19. 08. 2025 21.15
+1
Jonasa za predsednika SD. Janeza za predsednika Republike Slovenije, brez ograničenja trajanja mandata.
ODGOVORI
2 1
Darko32
19. 08. 2025 20.27
+1
Bodimo realni in pošteni do tistih, kateri so v službi naroda in skrbijo za reševanje naroda, kateri se ponesreči. Zelo lepo in jasno so povedali svoje mnenje. Oni vsak dan doživljajo v praksi to in vedo vsak korak in gib kaj je potrebno opraviti pri vsaki poškodbi. Tukaj pa se najde nek KUHAR, k i naenkrat ve več kot ti zdravniki in pravi, da so si izmislili. Kdor je pogledal te helikopterje v posnetkih bo videl, da imajo naši zdravniki še hudičevo prav. Tukaj je potrebno upotševati tudi dejstvo, da nismo vsi enako visoki in temu primerno je potrebno ležišče prilagoditi. Zato je potrebno, da poda stroka svoje mnenje in ga je potrebno spoštovati. POLICAJI TO ZLORABLJAJO IN BODO MUTILI Z TEM. Tako kot z prevozom PIRČEVE, katera je neupravičeno bila dodeljen helikopter.
ODGOVORI
3 2
