Nakup helikopterjev: kakšni so očitki, zapisani v prijavi KPK?

Kršitev načela enakopravne obravnave, nezdružljivost zasebnega interesa z javnim, sum kaznivega dejanja oškodovanja javnih sredstev in možnost nevestnega dela v službi ... Vse to lahko preberemo v prijavi, ki je bila v zadevi nakupa helikopterjev za nujno medicinsko pomoč podana na Komisijo za preprečevanje korupcije.

Sum korupcijskega ravnanja je nastal, tudi preberemo, ko je prišlo do dogovora, da bo reševanje izvajala letalska enota policije, a le pod pogojem, če bo notranje ministrstvo kupilo helikopterje, kakršne že sedaj uporabljajo - torej Leonardove.

V prijavi na KPK še piše, da so odločevalci v veliki meri ignorirali priporočila stroke, denimo da naj bi bila glava pacienta za oskrbo dostopna od zadaj, kar so na ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja v poslanski pobudi za razveljavitev nakupa v ponedeljek naslovili tudi štirje poslanci Socialnih demokratov.