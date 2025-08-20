Nakup helikopterjev: kakšni so očitki, zapisani v prijavi KPK?

Kršitev načela enakopravne obravnave, nezdružljivost zasebnega interesa z javnim, sum kaznivega dejanja oškodovanja javnih sredstev in možnost nevestnega dela v službi ... Vse to lahko preberemo v prijavi, ki je bila v zadevi nakupa helikopterjev za nujno medicinsko pomoč podana na Komisijo za preprečevanje korupcije.
Sum korupcijskega ravnanja je nastal, tudi preberemo, ko je prišlo do dogovora, da bo reševanje izvajala letalska enota policije, a le pod pogojem, če bo notranje ministrstvo kupilo helikopterje, kakršne že sedaj uporabljajo - torej Leonardove.
V prijavi na KPK še piše, da so odločevalci v veliki meri ignorirali priporočila stroke, denimo da naj bi bila glava pacienta za oskrbo dostopna od zadaj, kar so na ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja v poslanski pobudi za razveljavitev nakupa v ponedeljek naslovili tudi štirje poslanci Socialnih demokratov.
V prijavi, poslani na KPK, še piše, da naj ne bi bila narejena nobena študija, kako naj se organizira sistem nujne medicinske pomoči, ob tem ko reševalci in urgentni zdravniki že več tednov opozarjajo, da izbrani Leonardov helikopter ne omogoča optimalne oskrbe pacienta.
Ali je bil razpis prilagojen vnaprej določenemu ponudniku, kdo je pri tem sodeloval in kdo odobril pogoje ter ali so funkcionarji delovali v nasprotju z integriteto in zakonodajo, so še vprašanja, ki so bila v prijavi poslana na Komisijo za preprečevanje korupcije, od koder so nam v torek odgovorili, da so prejeli prijavo in bodo uvedli predhodni preizkus.
Razpis je sicer postal pravnomočen 9. avgusta. Ministrstvo za notranje zadeve je takrat napovedalo, da bi lahko pogodbo z italijanskim proizvajalcem podpisali že v roku 14 dni, kar pomeni do konca tega tedna.
Kaj sploh pomeni predhodni preizkus, je v oddaji 24UR ZVEČER pojasnil nekdanji predsednik KPK Boris Štefanec, predsednik Sekcije reševalcev v zdravstvu Thomas Germ pa je pojasnil, kako nova dejstva komentirajo reševalci, ki so na politiko v začetku avgusta naslovili pismo, v katerem so zahtevali zaustavitev razpisa.
