Svetli način
Nakup helikopterjev: KPK bo vložila zahtevek za revizijo

Ljubljana , 12. 09. 2025 16.32 | Posodobljeno pred 1 uro

A.K.
Komisija za preprečevanje korupcije je proučila dokumentacijo, povezano z javnim naročilom Ministrstva za notranje zadeve za nakup helikopterjev za izvajanje helikopterske nujne medicinske pomoči. Odločila je, da bo kot zagovornik javnega interesa v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja vložila zahtevek za revizijo za razveljavitev postopka javnega naročila.

Komisija bo zahtevek za revizijo vložila prihodnji teden. Glede na že napovedan podpis pogodbe z izbranim ponudnikom pa Komisija poziva Ministrstvo za notranje zadeve kot naročnika, da se sklenitev pogodbe zadrži do končne odločitve o zahtevku za revizijo. V javnem interesu je, da se odpravi vsak dvom o pravilnosti izvedbe postopka javnega naročila in prepreči morebitno oškodovanje premoženja večje vrednosti v primeru, če bo Državna revizijska komisija ugodila zahtevku za revizijo. Več informacij bo KPK posredovala po sprejemu sklepa na seji senata, ki bo predvidoma v ponedeljek, so sporočili. 

Reševalni helikopter Leonardo FOTO: POP TV

Notranja revizija ni pokazala nepravilnosti

Kot smo poročali, je notranji minister Boštjan Poklukar  sporočil, da notranja revizija, ki so jo opravili, ni pokazala nepravilnosti pri nakupu reševalnih helikopterjev. Poklukar in njegovo ministrstvo sta se v preteklih tednih soočala s številnimi kritikami na račun domnevnega favoriziranja ponudnika in neustreznosti standardom reševanja. 

Boštjan Poklukar je na seji prebral del poročila notranje revizorke na ministrstvu za notranje zadeve, ki je zapisala, da "služba za notranjo revizijo pri izvedbi postopka javnega naročila blaga po odprtem postopku za nakup in vzdrževanje dveh novih namenskih helikopterjev za izvajanje helikopterske nujne medicinske pomoči (HNMP) številka 430-618/2025 ni zaznala nepravilnosti, posamezne aktivnosti postopka so bile izvedene v skladu z zakonodajo in internimi predpisi s področja javnega naročanja". Po pregledu in oceni izvedenih aktivnosti v postopku javnega naročila je služba tudi ocenila, da je sistem notranjih kontrol na revidiranem področju deloval ustrezno.

Štajerska avtocesta ponovno odprta, ostaja zastoj

joc771
12. 09. 2025 17.48
bravo KPK
ODGOVORI
0 0
mali.mato
12. 09. 2025 17.46
+0
Pravilno. Potrebna je ZUNANJA IN NEODVISNA REVIZIJA!
ODGOVORI
1 1
4BIDEN
12. 09. 2025 17.44
-1
Eurokopter
ODGOVORI
0 1
JApajaDAja
12. 09. 2025 17.43
+0
pokukar je razposlal vabila za "ogled" podpisa pogodbe na brnik 15.9. ob 13.ih..,
ODGOVORI
1 1
prašek
12. 09. 2025 17.46
+1
Kdo je pokukar ???? sam prašam
ODGOVORI
1 0
Tomaž Hacin
12. 09. 2025 17.32
-1
Kar ni Janši uspel bo Golobu, kar pa Golob ni izvedu bo pa padel.
ODGOVORI
0 1
jank
12. 09. 2025 17.21
+5
Ha, ha, predstava za javnost, ki pa ne bo povzročila nobenih sprememb!
ODGOVORI
5 0
nopino
12. 09. 2025 17.11
+2
Upam, da kpk nima takšnih pooblastil. Nasprotujem privatizaciji helihopterske reševalne enote. Sprivatizirali so, in pokasirali skoraj vse. Ostala je samo še država. Pa še njo si nekateri že lastijo!
ODGOVORI
4 2
mali.mato
12. 09. 2025 17.47
+1
Nobene privatizacije ni v igri!
ODGOVORI
1 0
JApajaDAja
12. 09. 2025 17.05
+3
o primernosti naj odločajo medicinci....policisti pa naj pilotirajo...vsak to,kar obvlada in ne to kar odrejajo € interesi....
ODGOVORI
4 1
jank
12. 09. 2025 17.21
+0
Saj tako je in bi tudi bilo v prihodnje.
ODGOVORI
1 1
berger 2
12. 09. 2025 17.00
+4
Policija preiskovala sama sebe. Že to, kolikokrat je Poklukar izjav il, da naj bi bilo vse po zakonu in transparento, vzbuja dvom, ker se je očitno zavedal, da je bil razpis prilagojen in dobavitelj že znan. Zanimivo bi bilo preveriti, ali je res bil lobist za italjanskega dobavitelja, dr dr Snežič To je eden od nekdanjih bliskih prijateljve Tine Gaber. On jo je celo gostil na svoji jahti. Nedavno je tudi, na vprašanje, kaj naj bi tam počela, izjavil " da ni prišla kuhat in pospravljat "
ODGOVORI
5 1
prašek
12. 09. 2025 17.13
+0
A je "bliski" prijatelj ????
ODGOVORI
2 2
Slovenska pomlad
12. 09. 2025 16.58
-2
KPK je zanimiv nabor nesposobnežev,ki za te traparije prejemajo visoke plače.
ODGOVORI
1 3
Po možganski kapi
12. 09. 2025 16.57
+7
Gospod Poklukar bo sedaj hud.
ODGOVORI
7 0
alkimistos
12. 09. 2025 16.55
+8
Neverjetno... kako je to mogoče.. in to pod golobnjakom..
ODGOVORI
8 0
1butnskala
12. 09. 2025 16.49
+9
Neverjetno, bo reku Poklukar
ODGOVORI
9 0
