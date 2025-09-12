Nakup helikopterjev: KPK bo vložila zahtevek za revizijo

Komisija bo zahtevek za revizijo vložila prihodnji teden. Glede na že napovedan podpis pogodbe z izbranim ponudnikom pa Komisija poziva Ministrstvo za notranje zadeve kot naročnika, da se sklenitev pogodbe zadrži do končne odločitve o zahtevku za revizijo. V javnem interesu je, da se odpravi vsak dvom o pravilnosti izvedbe postopka javnega naročila in prepreči morebitno oškodovanje premoženja večje vrednosti v primeru, če bo Državna revizijska komisija ugodila zahtevku za revizijo. Več informacij bo KPK posredovala po sprejemu sklepa na seji senata, ki bo predvidoma v ponedeljek, so sporočili.

Kot smo poročali, je notranji minister Boštjan Poklukar sporočil, da notranja revizija, ki so jo opravili, ni pokazala nepravilnosti pri nakupu reševalnih helikopterjev. Poklukar in njegovo ministrstvo sta se v preteklih tednih soočala s številnimi kritikami na račun domnevnega favoriziranja ponudnika in neustreznosti standardom reševanja.

Boštjan Poklukar je na seji prebral del poročila notranje revizorke na ministrstvu za notranje zadeve, ki je zapisala, da "služba za notranjo revizijo pri izvedbi postopka javnega naročila blaga po odprtem postopku za nakup in vzdrževanje dveh novih namenskih helikopterjev za izvajanje helikopterske nujne medicinske pomoči (HNMP) številka 430-618/2025 ni zaznala nepravilnosti, posamezne aktivnosti postopka so bile izvedene v skladu z zakonodajo in internimi predpisi s področja javnega naročanja". Po pregledu in oceni izvedenih aktivnosti v postopku javnega naročila je služba tudi ocenila, da je sistem notranjih kontrol na revidiranem področju deloval ustrezno.