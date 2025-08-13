Svetli način
Slovenija

Afera helikopterji: Mahnič o sistemski korupciji, minister: Upoštevali smo stroko

Ljubljana, 13. 08. 2025 20.26 | Posodobljeno pred 1 uro

Helikopterji so eden ključnih elementov reševanja v gorah, pri nabavi dveh namenskih helikopterjev za nujno medicinsko pomoč, ki ju kupuje Golobova vlada, pa se politično vse bolj zapleta, čeprav je razpis pravnomočno zaključen. Poslanec SDS in nekdanji Janšev državni sekretar za nacionalno varnost Žan Mahnič je največjo vladno stranko Gibanje Svoboda obtožil sistemske korupcije in napovedal prekinitev posla, če bi po volitvah dobili desno vlado. Kakšna je pri tem vloga skrivnostnega poslovneža Uroša Marolta, o katerem na X piše Mahnič, in kako na očitke odgovarjajo pristojni?

"Je bolj primeren ponudnik Leonardo. Zadeva je pravnomočna. Ponudnik Airbus se ni pritožil na javno naročilo. In seveda zdaj gremo do konca. Podpišemo pogodbo," je prvič po zaključku razpisa za nakup dveh reševalnih helikopterjev v naši oddaji dejal minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar. A se utegne zgodba politično še zaplesti.

"V vednost Leonardu, preden zaslužnim za nakup dveh njihovih helikopterjev podeli pet odstotkov provizij: nova vlada bo sledila praksi Golobove vlade v primeru osemkolesnikov Boxer in razdrla pogodbo ter Leonardovih helikopterjev ne bo kupila, proti vsem vpletenim pa bo sprožen kazenski pregon," je v objavi na X napisal nekdanji Janšev sekretar za nacionalno varnost in poslanec SDS Žan Mahnič.

Helikopter za reševanje
Helikopter za reševanje FOTO: Posnetek videa

Razlog? Da gre za v nebo vpijoč primer sistemske korupcije, katere lovke naj bi segale v vrh stranke Gibanje Svoboda in posredno tudi premierjeve partnerke Tine Gaber. Vse poti pa da vodijo do poslovneža Uroša Marolta, ki naj bi z Leonardom posloval prek svojega nemškega podjetja, se je v daljšem zapisu razpisal Mahnič.

"Vse navedbe g. Mahniča na omrežju X zavračam kot neresnične," nam je odgovoril Marolt in zanikal, da bi kakorkoli sodeloval pri postopku izbire. Podrobneje pa svoje vloge pri državnem poslu s helikopterji ni želel pojasnjevati. Iz vladajoče Svobode pa so zgolj na kratko odgovorili, da se na zapise poslanca ne odzivajo.

"Odločno zavračam, da bi se pravzaprav preferiralo enega ali drugega ponudnika. Moram pa vseeno povedati, da je na koncu odločila stroka. Strokovna komisija," je še zagotavljal Poklukar.

Čeprav imena konkretnih odločevalcev na ministrstvu še vedno skrivajo. Seriji zdravniških kritik na račun nabave pa so se danes pridružili tudi gorski reševalci.

'Nezainteresiranost ali pa politična nemoč ministrstva za zdravje?'

"To je isto, kot da bi nam policijska postaja kupila policijsko marico in rekla, zdaj boste pa s to reševali. Oprema recimo, da bo kolikor toliko, ampak to je to. Tukaj se je pokazala - bom zelo direkten - nekompetentnost, nezainteresiranost ali pa politična nemoč ministrstva za zdravje," je dejal gorski reševalec in zdravnik letalec Iztok Tomazin.

"Moram še enkrat poudariti, da smo mi stroko maksimalno upoštevali. In nenazadnje določenih zadev nismo mogli upoštevati ravno zaradi tega, ker bi drugače preferirali enega ponudnika helikopterjev," zagotavlja pristojni minister Poklukar.

Tako pa so se na politične obtožbe poslanca Mahniča odzvali pri Robertu Golobu: "V Kabinetu predsednika vlade lažnivih podtikanj s strani SDS ne komentiramo." 

Na notranjem ministrstvu pa so dodali, da Marolt, ki ga je omenjal Mahnič, ni imel nobene vloge pri postopku izbora. Ter da tako notranje ministrstvo kot letalska policijska enota glede posla nista nikoli sestankovala v Italiji.

helikopterji vlada golob mahnič gore
KOMENTARJI (98)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kriss-slo
13. 08. 2025 21.42
Kaksna smo mi banana drzava ce tudi enega j.. helikopterja nismo sposobni kupit brez da kdo ne pristavi loncka..to drzavo unicujejo hribovci iz ruralnih delov slovebije ki preko denarja zdravijo svoje manjvrednostne komplekse..zato tudi toliko korupcije
ODGOVORI
0 0
MucaNeGrize
13. 08. 2025 21.41
+1
1. miljarda je 1000 miljonov...prav bi bilo da sekretar ( kako ljubek naziv ...sekretar ) bivši seveda....mahnić junaško pojasni kje so 4 miljarde za katere je jajo vzel puf....in je seveda takrat tudi bivši komunist lažnivi jajo krulil da lahko pojasnijo vsak evro...do danes ni bilo pojasnila ....4000 miljonov je šlo od vlade janše kam....????
ODGOVORI
1 0
Buci in Bobo
13. 08. 2025 21.39
-2
Ta vlada ...
ODGOVORI
0 2
rogla
13. 08. 2025 21.39
+2
Mahniču se čedalje bolj kisa! Zloben kot njegov šef!
ODGOVORI
2 0
Ici
13. 08. 2025 21.38
+2
Slovenija obožuje velike nakupe, kadar gre za Italijo. Tako so kupili policijsko patroljno plovilo 111 pri podjetju Avionavtica (Italia), dve vojaški transportni letali Spartan C 27 J pri podjetju Alenia Aeronautica (Italia) in dva reševalna helikopterja pri podjetju Leonardo (Italia). A ni to zanimivo? Vsi veliki nakupi, kadar gre za "nakupe po potrebi in na silo) so opravljeni v Italiji. Zakaj le? A se z drugimi proizvajalci res ni mogoče ničesar dogovoriti? O debelih provizijah, recimo?! Bolj se bližajo parlamentarne volitve, bolj se
ODGOVORI
2 0
Ici
13. 08. 2025 21.42
....kupuje, trguje, piše anekse (+ 20 mio za tunel Karavanke), obnavlja se vaške železniške postaje za vrtoglave milijone EUR in s prijateljskimi gradbinci, DARS bo z deli na vseh slovenskih avtocestah prehitel sam sebe. Vse to se dogaja zakaj? Zato, ker golobisti potrebujejo neslutene količine denarja, da drugi leto aprila ostanejo na oblasti. Čisto preprosto.
ODGOVORI
0 0
Magic-G-spot
13. 08. 2025 21.37
-1
Luzerji ki zagovarjajo to vlado bi se drek pojedli ce bi stroka rekla da je specialiteta. Se placal bi za dodatno porcijo in to je najbolj smesno. Bebebebebe jansa sds mahnic bebebebe dajte se eno porcijo bebebebe.
ODGOVORI
1 2
tinitoni
13. 08. 2025 21.37
+2
Kako imajo lahko avstrici namenske helikopterje že toliko let in sistem utečen. Pri nas se pa tudi ko gre za zdravje državljanov ne moremo normalno dogovoriti. Politiki in vsi ministri se ne zavedate do boste lahko tudi sami potrebovali tako resevanje.
ODGOVORI
2 0
MucaNeGrize
13. 08. 2025 21.37
+0
ko je bil junak nekdanji Janšev sekretar za nacionalno varnost in poslanec SDS Žan Mahnič na položaju smo bili varni v vseh pogledih...sedaj ga bo kdo tožil za laži in se bo junaško branil na sodišču ...v isti vladi bivšega komunista lažnivega janše je bil tudi ministrant tonin abrambe ki je edini na svetu kupil avion preko spleta ...in mu uspel ZVIŠATI ceno s 62 na 75 milijonov evrov....to junaka mahnića ni motilo ker je šlo za pošteno povišanje cene s strani thinca in sđs vladajoče ekipe...
ODGOVORI
1 1
Jerry321
13. 08. 2025 21.36
+2
A Mahnič se je javu… ojojojj, a kdo tega lulibuca resno jemlje?! 😂
ODGOVORI
5 3
Groucho Marx
13. 08. 2025 21.40
-1
Več kot golobarje in to upravičeno... Žalostno dejstvo za ljubitelje perjadi.
ODGOVORI
0 1
DAEMONIUM
13. 08. 2025 21.35
+3
Leonardo AW169 ne izpolnjuje ključnih zahtev za kakovostno HNMP: *Dostop do glave pacienta: AW169 ima prečno postavljeno ležišče, kar otežuje ali onemogoča oskrbo dihalnih poti, kar je ključno pri nujnih stanjih, kot so kapi ali infarkti. Airbusovi modeli (npr. H145) omogočajo longitudinalno postavitev, ki to omogoča. *Zaščita repnega rotorja: AW169 nima zaščitenega repnega rotorja (fenestron), kar povečuje tveganje poškodb pri reševanju z vitlom, medtem ko Airbusovi modeli to imajo. *Sistem Powerload: AW169 nima vgrajenega sistema za enostavno nalaganje inkubatorjev, kar otežuje prevoz hudo bolnih novorojenčkov. Reševalci so izpostavili, da to vodi v nadaljevanje improvizacije. *Osem sedežev: Razpisna zahteva po osmih sedežih je sporna, saj reševalci menijo, da je nepotrebna za HNMP in bolj primerna za policijske naloge, kar vzbuja dvome o namenskosti helikopterjev.
ODGOVORI
5 2
Kakosmodanes
13. 08. 2025 21.33
+2
Štos je, da nimamo pilotov. Sedaj pa začnite razmišljati.
ODGOVORI
2 0
BBcc
13. 08. 2025 21.40
Tudi to jim ne kapne in servisiranje helikopterjev...
ODGOVORI
0 0
a res1
13. 08. 2025 21.30
+3
Zakaj pa za to stvar ni referenduma? Za vsako figo je, za to, kar je pa resno pa ne? Te helikopterji niso za reševanje, rabimo takšne, ki jih imajo sosedje, celo hrvati, ne pa Leonardo.
ODGOVORI
5 2
Mekenzi
13. 08. 2025 21.28
+5
Dajmo spucat to bando.
ODGOVORI
8 3
yolli
13. 08. 2025 21.28
+6
Zakaj skrivajo imena če pa je vse tako transparentno in pošteno ???
ODGOVORI
7 1
borjac
13. 08. 2025 21.28
-2
Mahnič se zelo razume na korupcijo , on dela na tak način , Mahnič se razume tudi na laganje , to mu je bilo položeno v zibelko , pa volitve se bližajo .
ODGOVORI
4 6
Stojadina-sportiva
13. 08. 2025 21.27
+2
Pri nas je afera vse, pa če se kapice za ventilčke kupuje...
ODGOVORI
3 1
Andrej Lon?ar3
13. 08. 2025 21.25
+4
Vse kar je navedel Mahnič je res.
ODGOVORI
6 2
kopalisce
13. 08. 2025 21.24
+2
Avstrijci imajo vse Airbus Rescue helikopterje... zakaj le? to se enkrat pri nas more koncati... lopovscina
ODGOVORI
5 3
borjac
13. 08. 2025 21.28
-2
To pa seveda ni res , to je Mahnič povedal ??? on se na laži razume.
ODGOVORI
2 4
Chaparral
13. 08. 2025 21.22
-1
Žanko sanja o koruzi....
ODGOVORI
4 5
Groucho Marx
13. 08. 2025 21.25
+3
Zapohani golobajzarji bodo pač naslednje leto odfrčali.
ODGOVORI
5 2
yolli
13. 08. 2025 21.22
+4
Valentin Hajdinjak je moral z Darsa ODIT! Čeprav pod njegovim vodenjem NI bil podpisan NITI EN aneks, ki bi prinesel dodatno finančno breme! Njegov naslednik? Šef volilnega štaba Svobode. Podpisal DVA aneksa za novo Darsovo stavbo. Skupaj: 8 milijonov €. In kdo stavbo gradi? Njegov brat! In zdaj… še 20 milijonov € nov ANEKS! Legalna kraja!!
ODGOVORI
6 2
