Afera helikopterji: Mahnič o sistemski korupciji, minister: Upoštevali smo stroko

"Je bolj primeren ponudnik Leonardo. Zadeva je pravnomočna. Ponudnik Airbus se ni pritožil na javno naročilo. In seveda zdaj gremo do konca. Podpišemo pogodbo," je prvič po zaključku razpisa za nakup dveh reševalnih helikopterjev v naši oddaji dejal minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar. A se utegne zgodba politično še zaplesti.
"V vednost Leonardu, preden zaslužnim za nakup dveh njihovih helikopterjev podeli pet odstotkov provizij: nova vlada bo sledila praksi Golobove vlade v primeru osemkolesnikov Boxer in razdrla pogodbo ter Leonardovih helikopterjev ne bo kupila, proti vsem vpletenim pa bo sprožen kazenski pregon," je v objavi na X napisal nekdanji Janšev sekretar za nacionalno varnost in poslanec SDS Žan Mahnič.
Razlog? Da gre za v nebo vpijoč primer sistemske korupcije, katere lovke naj bi segale v vrh stranke Gibanje Svoboda in posredno tudi premierjeve partnerke Tine Gaber. Vse poti pa da vodijo do poslovneža Uroša Marolta, ki naj bi z Leonardom posloval prek svojega nemškega podjetja, se je v daljšem zapisu razpisal Mahnič.
"Vse navedbe g. Mahniča na omrežju X zavračam kot neresnične," nam je odgovoril Marolt in zanikal, da bi kakorkoli sodeloval pri postopku izbire. Podrobneje pa svoje vloge pri državnem poslu s helikopterji ni želel pojasnjevati. Iz vladajoče Svobode pa so zgolj na kratko odgovorili, da se na zapise poslanca ne odzivajo.
"Odločno zavračam, da bi se pravzaprav preferiralo enega ali drugega ponudnika. Moram pa vseeno povedati, da je na koncu odločila stroka. Strokovna komisija," je še zagotavljal Poklukar.
Čeprav imena konkretnih odločevalcev na ministrstvu še vedno skrivajo. Seriji zdravniških kritik na račun nabave pa so se danes pridružili tudi gorski reševalci.
'Nezainteresiranost ali pa politična nemoč ministrstva za zdravje?'
"To je isto, kot da bi nam policijska postaja kupila policijsko marico in rekla, zdaj boste pa s to reševali. Oprema recimo, da bo kolikor toliko, ampak to je to. Tukaj se je pokazala - bom zelo direkten - nekompetentnost, nezainteresiranost ali pa politična nemoč ministrstva za zdravje," je dejal gorski reševalec in zdravnik letalec Iztok Tomazin.
"Moram še enkrat poudariti, da smo mi stroko maksimalno upoštevali. In nenazadnje določenih zadev nismo mogli upoštevati ravno zaradi tega, ker bi drugače preferirali enega ponudnika helikopterjev," zagotavlja pristojni minister Poklukar.
Tako pa so se na politične obtožbe poslanca Mahniča odzvali pri Robertu Golobu: "V Kabinetu predsednika vlade lažnivih podtikanj s strani SDS ne komentiramo."
Na notranjem ministrstvu pa so dodali, da Marolt, ki ga je omenjal Mahnič, ni imel nobene vloge pri postopku izbora. Ter da tako notranje ministrstvo kot letalska policijska enota glede posla nista nikoli sestankovala v Italiji.
