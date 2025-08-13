Afera helikopterji: Mahnič o sistemski korupciji, minister: Upoštevali smo stroko

Helikopterji so eden ključnih elementov reševanja v gorah, pri nabavi dveh namenskih helikopterjev za nujno medicinsko pomoč, ki ju kupuje Golobova vlada, pa se politično vse bolj zapleta, čeprav je razpis pravnomočno zaključen. Poslanec SDS in nekdanji Janšev državni sekretar za nacionalno varnost Žan Mahnič je največjo vladno stranko Gibanje Svoboda obtožil sistemske korupcije in napovedal prekinitev posla, če bi po volitvah dobili desno vlado. Kakšna je pri tem vloga skrivnostnega poslovneža Uroša Marolta, o katerem na X piše Mahnič, in kako na očitke odgovarjajo pristojni?

"Je bolj primeren ponudnik Leonardo. Zadeva je pravnomočna. Ponudnik Airbus se ni pritožil na javno naročilo. In seveda zdaj gremo do konca. Podpišemo pogodbo," je prvič po zaključku razpisa za nakup dveh reševalnih helikopterjev v naši oddaji dejal minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar. A se utegne zgodba politično še zaplesti. "V vednost Leonardu, preden zaslužnim za nakup dveh njihovih helikopterjev podeli pet odstotkov provizij: nova vlada bo sledila praksi Golobove vlade v primeru osemkolesnikov Boxer in razdrla pogodbo ter Leonardovih helikopterjev ne bo kupila, proti vsem vpletenim pa bo sprožen kazenski pregon," je v objavi na X napisal nekdanji Janšev sekretar za nacionalno varnost in poslanec SDS Žan Mahnič.

Helikopter za reševanje FOTO: Posnetek videa icon-expand

Razlog? Da gre za v nebo vpijoč primer sistemske korupcije, katere lovke naj bi segale v vrh stranke Gibanje Svoboda in posredno tudi premierjeve partnerke Tine Gaber. Vse poti pa da vodijo do poslovneža Uroša Marolta, ki naj bi z Leonardom posloval prek svojega nemškega podjetja, se je v daljšem zapisu razpisal Mahnič. "Vse navedbe g. Mahniča na omrežju X zavračam kot neresnične," nam je odgovoril Marolt in zanikal, da bi kakorkoli sodeloval pri postopku izbire. Podrobneje pa svoje vloge pri državnem poslu s helikopterji ni želel pojasnjevati. Iz vladajoče Svobode pa so zgolj na kratko odgovorili, da se na zapise poslanca ne odzivajo. "Odločno zavračam, da bi se pravzaprav preferiralo enega ali drugega ponudnika. Moram pa vseeno povedati, da je na koncu odločila stroka. Strokovna komisija," je še zagotavljal Poklukar. Čeprav imena konkretnih odločevalcev na ministrstvu še vedno skrivajo. Seriji zdravniških kritik na račun nabave pa so se danes pridružili tudi gorski reševalci.

'Nezainteresiranost ali pa politična nemoč ministrstva za zdravje?'