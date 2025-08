Ministrstvo vztraja pri razpisu, zdravnik: Gre za nadaljevanje improvizacije

Reševalci in zdravniki odločevalce pozivajo, naj zaustavijo razpis nakupa dveh helikopterjev za reševanje, vrednih 32 milijonov evrov. Kot opozarjajo, helikopterji ne izpolnjujejo standardov in med drugim ne omogočajo dostopa do pacienta z več strani. "Če se stanje pacienta sedaj med letom poslabša, nam ne ostane drugega, kot da pristanemo na bližnji njivi, stopimo ven, uredimo in poletimo naprej," opisuje zdravnik urgentne medicine. Na notranjem ministrstvu na očitke odgovarjajo, da razloga, da bi razpis ustavili, ni in da so upoštevali vse relevantne zahteve.