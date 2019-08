Domačijo ob Prešernovi hiši bodo odkupili za 320.000 evrov

Rojstna hiša našega največjega pesnika Franceta Prešerna v Vrbi je kulturni spomenik državnega pomena. A dolga leta se je, predvsem ob Prešernovem dnevu (8. februarja) in pesnikovem rojstnem dnevu (3. decembra), zaradi trum obiskovalcev dvigoval tlak prvim sosedom Prešernove rojstne hiše. Obiskovalci se namreč med obiskom ponavadi odpravijo po označeni poti do Markove cerkve. Toda del te poti vodi čez zemljišče, ki je v lasti Janeza Arka in njegove žene Tanje Pangerc, ki nista priznavala javne poti in sta obiskovalce podila s poti.

Po večletnih pogajanjih in pregovarjanjih sta država in občina vendarle uspeli doseči dogovor in danes bodo podpisali pogodbo o nakupu nepremičnin v neposredni bližini Prešernove rojstne hiše. Pri podpisu pogodbe bodo sodelovali minister za kulturo Zoran Poznič, župan Občine Žirovnica Leopold Pogačar, direktorica Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Irena Majcen ter pooblaščenec lastnikov Zdenko Rus.

Na ministrstvu, ki je vodilo pogajanja, so nam razkrili, da bosta država in občina za nepremičnine odšteli 320.000 evrov, čeprav je bila marca določena cena za domačijo, ki obsega stanovanjsko hišo, gospodarski objekt in skoraj 4000 kvadratnih metrov zemljišč, 370.000 evrov.

Občina si je sicer za nakup Ribčeve domačije prizadevala kar dve desetletji, da bi olajšali dostop do vseh treh spomenikov v Vrbi na Gorenjskem – do rojstne hiše Franceta Prešerna, Cerkve sv. Marka in vaške lipe. Leta 2012 sta lastnika za nepremičnine želela iztržiti 2,5 milijona evrov.