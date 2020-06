Nakup zelenjave po spletu: možnosti za izboljšave je še veliko

V času koronavirusa so se številni potrošniki po zelenjavo odpravili na splet, zato so se na Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS) odločili, da jim sledijo. Pregledali in ocenili so, kako potekata naročanje in nakup izbrane košarice zelenjave ter kakšne informacije so na voljo pred nakupom.

"Zelenjavo smo naročili pri devetih ponudnikih, ki imajo vzpostavljeno spletno trgovino in omogočajo dostavo na dom, povezave do njihovih trgovin smo našli v spletnem iskalniku, pomagali so nam tudi odgovori na anketo, ki smo jo med potrošniki izvedli v aprilu. Trije ponudniki so prejeli skupno oceno nakupa zelenjave na spletu dobro, pet povprečno in en pomanjkljivo," so sporočili.

Informacije pred nakupom

Prvi dejavniki, ki pripomorejo k temu, da zelenjavo naročimo na spletu, so pregledna in preprosta uporaba spletne trgovine, ali se je za nakup treba registrirati ter ali je ob pridelkih označen njih izvor. Na ZPS so ugotovili, da kljub zakonodajni zahtevi večina ponudnikov izvor pridelkov navaja neustrezno ali ga ne označi. Pet ponudnikov je tako za informacije, ki so na voljo pred nakupom, prejelo oceno pomanjkljivo.