Nakup računalnikov po mnenju računskega sodišča ni bil gospodaren

Ker večine prenosnih računalnikov niso razdelili, so nastali stroški skladiščenja. Po navedbah televizije je ministrstvo za shranjevanje in zavarovanje računalnikov do konca junija plačalo 13.000 evrov.

Ministrstvo je do konca lanskega leta razdelilo 39 računalnikov, okoli 3000 jih je razdelilo šolam. Za 10.000 prenosnikov je štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad objavil poziv za dodelitev računalniške opreme, rok se je iztekel konec junija. Razpis je bil namenjen socialno najšibkejšim. Po podatkih TV Slovenija je do minulega četrtka zanje prišlo okoli 2400 vlog, skupaj pa so do zdaj vročili 330 računalnikov.

Ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh je povedala, da je sklad do 20. junija prejel 2277 vlog in izdal 669 pozitivnih odločb. V naslednjih dneh naj bi bilo po takratni napovedi ministrice izdanih še 195 pozitivnih odločb, skupaj torej nekaj manj kot 870. Na skladu so konec maja napovedali, da bodo, če bodo računalniki še vedno na razpolago, poziv objavili znova, pri tem pa določili novo skupino upravičencev.