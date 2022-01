Na Darsu opozarjajo na natančen zapis registrske številke pri nakupu e-vinjete

Še 11 dni in klasične vinjete se bodo poslovile. Zamenjale jih bodo elektronske. Na Darsu svetujejo, naj z nakupom ne čakamo in letno vinjeto, ki jo Slovenci najpogosteje uporabljamo, kupimo vsaj nekaj dni prej. Tako se lahko izognemo gneči na prodajnih mestih in tudi napakam pri nakupu prek spleta. Teh napak je kar precej, saj kupci niso natančni pri zapisu registrske številke. Dokler vinjeta še ne velja, pa jih lahko pravočasno popravijo.