Nakupovalna mrzlica: polni vozički in nakup božičnih daril

Če ste se na petek odpravili po nakupih, ste morali imeti kar dobre živce, predvsem pa dovolj časa. Gneča je bila povsod: na cestah, v garažnih hišah, v nakupovalnih središčih. Povsod pa: polni vozički hrane in daril. In kaj kupujemo? Nič kaj pregrešno dragega, so nam razlagali obiskovalci enega od mariborskih trgovskih središč.