Nakupovalna mrzlica pred božičem že v polnem teku

Obisk trgovskih centrov je zaradi epidemije in koronskih omejitev sicer manjši, po vrednosti nakupov pa je, kot ugotavljajo trgovci, enak kot v predkoronskem času. Nakupovalne navade so se s korono spremenile: če so se prej potrošniki v trgovskih centrih večinoma sproti odločali, kaj bodo kupili, si zdaj izdelke že prej ogledajo na spletu in pridejo v trgovine pripravljeni. V primerjavi s prejšnjimi leti večina darila tudi kupuje prej in ne čaka na zadnji trenutek.