Nakupujte kar v copatih

Najnovejši standardi za vašo varnost

Mobilno bančništvo že dolgo ni novost, a nam naši pametni telefoni omogočajo, da iz udobja in varnosti domačega naslonjača opravimo še številne druge opravke. Z uporabo mobilne denarnice NLB Pay lahko s telefonom enostavno, hitro in varno plačujemo spletne nakupe, poleg tega pa si lahko vanjo naložimo NLB Plačilne kartice Maestro, Mastercard in Visa ter po potrebi dvignemo gotovino tudi na izbranih brezstičnih bankomatih.

»V hladnih dneh si najraje pripravim ogromno skodelico čaja, pojem malce čokolade ter brskam po spletu za izdelki za dom in obdarovanje svojih najbližjih,« nam je zaupala Lepa Afna. Vsi tisti, ki tako kot ona pogosto nakupujete prek spleta, gotovo poznate postopek vnašanja plačilnih kartic v spletno trgovino ponudnika in potrjevanje nakupa prek številčne kode, ki jo prejmete v SMS sporočilu. Od novega leta bo potrjevanje nakupa zahtevalo večstopenjsko avtentikacijo, in sicer boste imeli možnost, da spletni nakup potrdite v mobilni denarnici NLB Pay s prepoznavo prstnega odtisa, prepoznavo obraza ali s štirimestnim geslom. Svoje spletne nakupe lahko vsi uporabniki NLB že potrdite s pomočjo biometrije z uporabo mobilne denarnice NLB Pay.